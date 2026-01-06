Itapúa: este es el motivo por el que municipios continuarán emitiendo licencias con formato anterior

Las principales municipalidades del departamento de Itapúa anunciaron que ya está operativo el nuevo sistema informático de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV). A pesar de ello, la tarjeta del nuevo formato que integra el código QR no estará todavía disponible.

Esto se debe a que la mayoría de los municipios tiene disponibles las tarjetas con el formato anterior. Las mismas cuentan con una numeración que está habilitada por el sistema de la ANTSV.

En consecuencia, deben ser utilizadas todas antes de pedir un nuevo lote. Se podría pedir la anulación de las mismas en el sistema, pero las tarjetas constituyen una inversión para el municipio, por lo que no tendría sentido que se pierdan.

Cuando sea necesario solicitar nuevas tarjetas, las municipalidades adquirirán la nueva tarjeta que ya trae integrado el código QR.

Tarjetas vigentes

En el caso de la Municipalidad de Cambyretá, se cuenta con alrededor de 250 unidades de la tarjeta anterior.

El director de la Policía Municipal de Tránsito, inspector Luis Bareiro, refirió que las renovaciones expedidas en el formato anterior tendrán vigencia y serán válidas.

Por ejemplo, si se hace una licencia de conducir nueva este año en el formato anterior, tendrá validez hasta el 2030 y deberá ser revalidada cada año con el sistema tradicional.

Según estimó, el stock actual alcanzará para la demanda hasta el mes de febrero, por lo que refirió que, desde el segundo mes del año, puede que esté disponible la nueva tarjeta con el QR integrado.

Entretanto, en Encarnación el lote de tarjetas es mucho mayor, siendo de unas 6.000 unidades. El director de licencias de la comuna, Arsenio Valdez, indicó que este alcanzaría para todo el primer semestre. Contarían con la nueva licencia desde julio, aproximadamente.

Otros municipios importantes que refirieron estar en la misma situación fueron los de Hohenau, Capitán Miranda y General Delgado.