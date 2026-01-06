Nacionales
06 de enero de 2026 - 18:11

Itapúa: este es el motivo por el que municipios continuarán emitiendo licencias con formato anterior

Municipalidad de Encarnación
El director de licencias de conducción de la municipalidad de Encarnación refirió que este primer lunes del año cientos de contribuyentes se acercaron a tramitar la licencia y revalidarlas.Gentileza Municipalidad de Encarnación

Varias municipalidades del departamento de Itapúa anunciaron que implementarán el nuevo formato de la licencia de conducir con el código QR. No obstante, la mayoría continúa imprimiendo en el formato anterior, que tendrá validez por cinco años. Aquí te explicamos el motivo.

Por Sergio González

Las principales municipalidades del departamento de Itapúa anunciaron que ya está operativo el nuevo sistema informático de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV). A pesar de ello, la tarjeta del nuevo formato que integra el código QR no estará todavía disponible.

Esto se debe a que la mayoría de los municipios tiene disponibles las tarjetas con el formato anterior. Las mismas cuentan con una numeración que está habilitada por el sistema de la ANTSV.

En consecuencia, deben ser utilizadas todas antes de pedir un nuevo lote. Se podría pedir la anulación de las mismas en el sistema, pero las tarjetas constituyen una inversión para el municipio, por lo que no tendría sentido que se pierdan.

Municipalidad de Encarnación
Gran cantidad de contribuyentes se acercaron a tramitar y revalidad las licencias de conducir desde este primer lunes del 2026 en Encarnación.

Cuando sea necesario solicitar nuevas tarjetas, las municipalidades adquirirán la nueva tarjeta que ya trae integrado el código QR.

Tarjetas vigentes

En el caso de la Municipalidad de Cambyretá, se cuenta con alrededor de 250 unidades de la tarjeta anterior.

El director de la Policía Municipal de Tránsito, inspector Luis Bareiro, refirió que las renovaciones expedidas en el formato anterior tendrán vigencia y serán válidas.

Municipalidad de Encarnación
Ventanillas de trámite de habilitación vesicular en Municipalidad de Encarnación.

Por ejemplo, si se hace una licencia de conducir nueva este año en el formato anterior, tendrá validez hasta el 2030 y deberá ser revalidada cada año con el sistema tradicional.

Según estimó, el stock actual alcanzará para la demanda hasta el mes de febrero, por lo que refirió que, desde el segundo mes del año, puede que esté disponible la nueva tarjeta con el QR integrado.

Entretanto, en Encarnación el lote de tarjetas es mucho mayor, siendo de unas 6.000 unidades. El director de licencias de la comuna, Arsenio Valdez, indicó que este alcanzaría para todo el primer semestre. Contarían con la nueva licencia desde julio, aproximadamente.

Otros municipios importantes que refirieron estar en la misma situación fueron los de Hohenau, Capitán Miranda y General Delgado.