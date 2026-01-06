La vacuna que necesitás para viajar a Brasil y cómo descargar el certificado digital

Brasil es el destino más popular de los paraguayos para vacaciones de verano, por lo que es oportuno recordar que haberse aplicado la vacuna contra la fiebre amarilla es un requisito obligatorio para ir al país vecino.

La vacuna que protege contra la fiebre amarilla es de dosis única y puede aplicarse entre las edades de uno y 59 años, explicó a ABC Cardinal el doctor Luis Cousirat, director del Programa Ampliado de Inmunización del Ministerio de Salud Pública.

Las personas que aún no han sido vacunadas contra la fiebre amarilla deben hacerlo como mínimo dos semanas antes de su viaje.

El doctor Cousirat recordó que desde 2022 las vacunaciones que se realizan en centros del Ministerio de Salud – y en algunos privados que tienen convenios con el gobierno – son cargadas al Registro de Vacunación Electrónica y figuran en el Certificado Electrónico Internacional de Vacunación, disponible de forma gratuita en la aplicación de identidad digital Portal Paraguay.

¿Cómo descargar el certificado electrónico de vacunación?

Las personas que necesiten descargar su Certificado Electrónico de Vacunación - que sirve como una versión digital de las tradicionales libretas físicas de vacunación - pueden hacerlo ingresando a la aplicación Portal Paraguay en su teléfono y buscándolo en el apartado de Salud del menú de Servicios.

Además, las personas que pretendan viajar a Brasil con sus hijos menores de edad pueden descargar también los certificados de vacunación de sus hijos por medio de la aplicación.

Para esto, deben acudir a un vacunatorio del Ministerio de Salud con las cédulas de identidad de sus hijos y solicitar que los certificados de estos sean vinculados a la cuenta del padre o la madre.

El doctor Cousirat recordó también que las personas que aún cuentan con su libreta física de vacunación pueden llevarla a un vacunatorio del Ministerio de Salud para solicitar que esta sea transcrita al formato digital.