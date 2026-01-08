Conductores desconfían de nuevos sistemas de QR y puntos en licencias de conducir

La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial anunció la expedición de nuevas licencias de conducir con códigos QR, que debe comenzar de forma gradual este año en más de 220 municipios de Paraguay.

Ese código QR tendrá como fin permitir a inspectores de la Patrulla Caminera o las policías municipales de tránsito de cada municipio escanearlo con un teléfono para verificar si el conductor tiene su licencia revalidada y al día - reemplazando los stickers o perforaciones en las tarjetas –, además de verificar información sobre infracciones de tránsito que el portador de la licencia pueda haber cometido.

Además, la Agencia Nacional de Tránsito anunció la futura implementación - posiblemente en 2027 – de un sistema de puntaje por el cual los conductores tendrán por defecto un número de puntos que iría reduciéndose a medida que estos cometen infracciones y podría resultar en la pérdida de la licencia si esos puntos se agotan.

Creen que el objetivo es recaudar

Varias personas que se presentaron hoy en la Municipalidad de Asunción para tramitar renovaciones de licencias de conducir manifestaron haber oído de esos nuevos sistemas, pero expresaron desconfianza.

Conductores asuncenos que hablaron hoy con ABC TV opinaron que las medidas anunciadas con respecto a las licencias tienen como fin recaudar y conseguir coimas.

La Agencia Nacional de Tránsito negó que el sistema de puntos tenga como objetivo la recaudación, argumentando que su implementación busca “reeducar” a la ciudadanía sobre el respeto a las normas de tránsito.