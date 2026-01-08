Nuevas reglas para la ciudadanía italiana: estos son los cambios para hijos nacidos en Paraguay

La Embajada de Italia en Asunción compartió las modificaciones legislativas que rigen desde este año para la adquisición de la ciudadanía italiana por parte de hijos menores de edad de ciudadanos italianos por nacimiento.

Los cambios fueron introducidos por la Ley de Balance 2026 y afectan directamente a los niños nacidos en el extranjero a partir del 25 de mayo de 2025, con al menos uno de los progenitores italiano por nacimiento.

Una de las principales novedades es la ampliación del plazo para presentar la declaración de voluntad de adquisición de la ciudadanía.

Desde ahora, los padres tendrán tres años desde el nacimiento del menor para realizar el trámite, cuando antes el límite era de un año.

Este cambio busca dar mayor flexibilidad a las familias y evitar la pérdida del derecho.

Trámite sin costo para nuevas solicitudes

Otra modificación relevante es la eliminación del pago de 250 euros que se abonaba al Ministerio del Interior de Italia.

A partir del 1 de enero de 2026, las declaraciones presentadas dentro del nuevo plazo de tres años serán completamente gratuitas.

Sin embargo, las autoridades aclararon que la norma no es retroactiva, por lo que no se prevén reembolsos para quienes ya hayan pagado la tasa antes de la entrada en vigor de la ley.

¿Qué pasa con los niños nacidos antes del cambio?

La embajada italiana aclara que, para los menores nacidos hasta el 24 de mayo de 2025, se estableció un régimen transitorio.

En estos casos, los padres deberán presentar obligatoriamente la declaración de voluntad de adquisición de la ciudadanía antes del 31 de mayo de 2026. De no hacerlo en ese plazo, podrían perder la posibilidad de regularizar la situación del menor bajo estas condiciones.

Vigencia de las nuevas reglas

Las modificaciones comenzaron a regir desde el 1 de enero de 2026 y se aplican únicamente a las solicitudes presentadas a partir de esa fecha.

La Embajada recordó a las familias interesadas la importancia de informarse con antelación y cumplir con los plazos establecidos, ya que se trata de un derecho que depende estrictamente del respeto a los tiempos legales.