Lanzan operativo de seguridad para la temporada veraniega en San Ber y anuncian despliegue de 1.200 policías

El comisario Carlos Benítez, comandante de la Policía Nacional, destacó que el operativo busca garantizar la seguridad de residentes y visitantes, prevenir hechos delictivos y mantener el orden público. Señaló que los agentes estarán distribuidos para realizar patrullajes preventivos, controles permanentes y supervisión durante eventos con gran afluencia de público.

“Vamos a intensificar nuestra presencia en los lugares donde se registran mayores problemas durante la temporada veraniega. La idea es que la ciudadanía y los turistas puedan disfrutar de un entorno seguro, sin descuidar la prevención de incidentes”, explicó durante el acto realizado en la playa municipal Rotonda, uno de los sitios con mayor concurrencia en esta época.

Lea más: San Bernardino: solo 50 policías operan para controlar el caos vehicular y dar seguridad a miles de veraneantes

El comisario general Benítez subrayó la diferencia con semanas anteriores, cuando San Bernardino funcionaba con apenas un promedio de 50 policías para cubrir toda la ciudad.

“El número de agentes disponibles hasta ahora era insuficiente para garantizar un control efectivo, especialmente en fines de semana y feriados, cuando la afluencia de personas es mayor. Con este despliegue de 1.200 efectivos, esperamos reforzar significativamente la seguridad y mejorar los tiempos de respuesta ante cualquier incidente”, señaló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Intendente dijo estar “orgulloso”

Por su parte, el intendente Emigdio Ruiz Díaz (ANR) resaltó sentirse orgulloso de la seguridad en la ciudad y aseguró que eso atrae a muchos visitantes durante la temporada. Sin embargo, al ser consultado sobre la habilitación de discotecas en zonas residenciales y la prohibición de apertura en el Anfiteatro José Asunción Flores, no supo qué responder y se limitó a guardar silencio ante la prensa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El jefe comunal, violando una ordenanza municipal, la Ley Orgánica Municipal e incluso artículos de la Constitución Nacional, en esta temporada veraniega se negó a renovar contratos con locales nocturnos (bares y discotecas) que desde hace 12 años operaban en el lugar. A finales de diciembre declaró residencial la zona para avalar su postura, pero dispuso en forma incoherente que estos locales de concurrencia masiva sean instalados en lo que la comuna denominó “zonas mixtas”, situadas en áreas residenciales.

El primer fin de semana de funcionamiento de dos discotecas en el barrio residencial Jardín generó caos sobre la avenida Guillermo Naumann, el acceso principal a la ciudad.

Lea más: Turismo interno: ¿Qué hacer en San Bernardino el finde?