San Bernardino: solo 50 policías operan para controlar el caos vehicular y dar seguridad a miles de veraneantes

A pesar de las largas filas de vehículos y el intenso movimiento registrado durante el fin de semana en San Bernardino, desde la Comisaría local, sostienen que la situación fue “tranquila”, aunque reconocen que la ciudad cuenta actualmente apenas 50 policías en servicio activo.

El inspector José Miguel Aguilera, de la Comisaría de San Bernardino, afirmó que no se registraron hechos relevantes durante el fin de semana, pese a las congestiones generadas por la llegada masiva de visitantes. Indicó además que operan en la ciudad cuatro agentes del Grupo Lince.

El jefe policial señaló que está previsto el lanzamiento oficial del Operativo Verano de la Policía Nacional, instancia en la que se reforzará la cantidad de efectivos, sin embargo, aún no tienen una fecha definida para su implementación.

“Tuvimos un fin de semana bastante tranquilo, no tuvimos ningún tipo de novedades”, expresó Aguilera, asegurando que el trabajo es constante y que están prestos para garantizar la seguridad de los turistas y residentes.

Desorden vehicular

No obstante, la versión oficial de la Policía contrasta con los reclamos de vecinos y visitantes, quienes denunciaron desorden vehicular, falta de controles y escasa presencia policial en sectores críticos, especialmente en zonas residenciales como el barrio Jardín y áreas donde se realizan eventos nocturnos.

En cuanto a la Policía Municipal de Tránsito, entre semana, se observa la presencia de un solo agente, y los fines de semana apenas tres efectivos realizan el control.

Mientras la Policía asegura estar preparada para la temporada alta, la indefinición de una fecha concreta para el lanzamiento del Operativo Verano y la limitada dotación actual ponen en duda la capacidad de respuesta ante un eventual aumento de incidentes, en una ciudad que recibe a miles de personas cada fin de semana.

