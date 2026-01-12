PJC: Niña intoxicada con marihuana fue dada de alta y sus padres serán procesados

La niña de 2 años que se intoxicó con marihuana cuando se encontraba con sus padres, experimenta una evolución favorable en su estado de salud. Ya fue dada de alta, quedó bajo los cuidados de un familiar y próximamente quedaría bajo los cuidados de sus abuelos paternos, según indicó la defensora pública de la niñez de Pedro Juan Caballero, abogada Carolina Medina, quien está a cargo del caso.

“La niña fue dada de alta, ahora está a cargo de una tía afectiva, pero ya pedimos al juzgado que quede a cargo de los abuelos paternos”, manifestó la profesional de Derecho.

Padres de la niña afrontarán proceso penal

Por otro lado, desde la sede regional de Pedro Juan Caballero del Ministerio Público, informaron que los padres de la niña serán procesados penalmente.

Fuentes del Ministerio Público aseguraron que los padres de la niña de 2 años, serán imputados por Violación del Deber de Cuidado. El fiscal de turno de Pedro Juan Caballero, Rodrigo Espínola señaló que se determinó que había marihuana en el organismo de la niña y que los padres de la misma afrontarían proceso penal por Violación del Deber de Cuidado.

“Es el tipo penal que se adecua al escenario que estamos teniendo”, señaló Espínola.

El pasado sábado, la niña fue ingresada al Hospital Regional de Pedro Juan Caballero con un cuadro de somnolencia . Se le practicó test toxicológico que arrojó resultado positivo a marihuana en su organismo. Su padre, de 25 años, dio positivo a cocaína y marihuana y su madre, de 23 años, dio positivo a consumo de cocaína, tras el mismo test, según informaron los intervinientes.