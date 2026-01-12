Video: Bomberos de Limpio salvaron a un niño que se atragantó con un chupetín

El hecho ocurrió el sábado, alrededor de las 20:31, cuando voluntarios de la compañía de bomberos de Limpio realizaban trabajos de revisión de móviles. En ese momento, escucharon un vehículo que se acercaba a gran velocidad con bocinazos y balizas encendidas.

Al verificar la situación, constataron que un padre desesperado llevaba a su hijo de cuatro años, quien se encontraba atragantado con un chupetín y con serias dificultades para respirar.

“Una voluntaria comenzó inmediatamente a realizar la maniobra de Heimlich, pero como no lograba expulsar el objeto, decidimos subir al niño al móvil y trasladarlo rápidamente hasta el hospital”, relató el bombero voluntario Juan Báez.

Logró expulsar el chupetín antes de llegar al hospital

Durante el traslado, cuando estaban a aproximadamente tres cuadras del centro asistencial, el niño logró expulsar el chupetín y comenzó a reaccionar.

“Empezó a hablar, a recuperarse. Igual lo entregamos a los médicos y posteriormente nos informaron que estaba totalmente fuera de peligro y sin daños”, detalló Báez.

Importancia de los primeros auxilios

El bombero recordó que los niños pequeños suelen llevarse objetos a la boca como parte natural de su desarrollo, por lo que recomendó a los padres extremar los cuidados y supervisar constantemente qué están manipulando.

Además, insistió en la importancia de capacitarse en primeros auxilios para poder salvar vidas. “Hoy en día muchas personas pueden acceder a cursos. Lo fundamental es saber cómo reaccionar rápido”, señaló.

También recordó que actualmente el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) mantiene abierta su convocatoria para aspirantes, y que cada vez más empresas y municipalidades están implementando capacitaciones en primeros auxilios para su personal.