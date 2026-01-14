Cementerio del Sur muestra una imagen de abandono total

Malezas por todas partes, suciedad, vidrios rotos y panteones en mal estado, es la imagen que se observa en el Cementerio del Sur, en Barrio Obrero. No es una excusa, pero nuestro cementerio, casi siempre tuvo un 90 por ciento de limpieza, nunca estuvo limpio al 100 por ciento", comentó Arsenio Bobadilla, administrador del lugar.

Seguido señaló que la desmalezadora con la que cuentan llevaron a Aseo Urbano y recién desde la semana pasada están contando con todos sus implementos.

“A eso hay que agregarle que estamos con menos personal porque algunos están de vacaciones y otros con permiso por un tema de salud”, manifestó.

En otro momento, el señor Bobadilla mencionó que después de las lluvias las malezas crecen rápidamente. “En menos de una semana pasan de tener 5 centímetros a 15 centímetros. Pero yo creo que para el inicio de la semana próxima este lugar ya va a estar limpio casi en su totalidad”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Asunción: Indignante abandono de cementerios en vísperas del Día de los Fieles Difuntos

Frente a esta situación, una de las preocupaciones tiene que ver con la proliferación del dengue, algo que, según el administrador del cementerio, es algo con lo que tratan de luchar día a día.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Siempre le instamos a las personas para que no traigan agua para poner en floreros porque eso queda ahí y termina siendo un criadero de mosquitos. La recomendación es que siempre traigan floreros con arena”, expresó.

Para finalizar, indicó: “Vamos a hacer nuevamente el pedido para que se levante la muralla de la zona hacia la calle México, que es nuestra parte más vulnerable. La gente entra, rompen los vidrios para ver qué hay y qué pueden sacar. Estamos en un lugar donde siempre tenemos conflictos”.