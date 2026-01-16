Nacionales
16 de enero de 2026 - 10:49

Ausencia de concejales vuelve a trabar definición sobre veto a discotecas en San Bernardino

San Bernardino Junta Municipal
Miembros de la Junta Municipal de San Bernardino que se apersonaron para la sesión extraordinaria de hoy.Faustina Agüero

La Junta Municipal de San Bernardino volvió a quedar paralizada este viernes tras no alcanzar el quórum necesario para llevar adelante una sesión extraordinaria en la que debía analizarse un dictamen que rechaza el veto parcial del intendente Emigdio Ruiz Díaz (ANR) sobre el conflicto entre vecinos y discotecas.

A pesar de que los concejales presentes aguardaron hasta 30 minutos, como establece el reglamento, los ediles ausentes no llegaron, lo que obligó a levantar la sesión sin que se pudiera iniciar el debate.

El veto parcial del Ejecutivo Municipal se da en el marco de una discusión de larga data entre residentes de zonas afectadas por locales nocturnos y propietarios de discotecas, quienes reclaman reglas claras y decisiones institucionales que permitan ordenar la actividad. Sin embargo, la falta de quórum vuelve a impedir que la Junta Municipal asuma una definición política sobre el tema.

Los concejales que no asistieron y dejaron sin quórum la sesión fueron Vidal Amarilla (PLRA), Baldomera Chaparro (PLRA), Jazmín Sosa de Grim (ANR), Óscar Valdez (ANR), Ramón “Moncho” Paiva (ANR) y Derlis Gómez (ANR).

Distintos sectores señalan que estas postergaciones no solo retrasan una solución al conflicto, sino que también profundizan la incertidumbre entre vecinos y empresarios del rubro nocturno, quienes esperan una resolución que establezca criterios claros sobre horarios, zonas habilitadas y condiciones de funcionamiento.

Mientras tanto, la falta de compromiso de algunos concejales para asistir a sesiones extraordinarias convocadas específicamente para tratar temas urgentes debilita el rol deliberativo de la Junta Municipal y genera un creciente malestar ciudadano en plena temporada alta en la “ciudad veraniega”.