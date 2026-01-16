Ausencia de concejales vuelve a trabar definición sobre veto a discotecas en San Bernardino

A pesar de que los concejales presentes aguardaron hasta 30 minutos, como establece el reglamento, los ediles ausentes no llegaron, lo que obligó a levantar la sesión sin que se pudiera iniciar el debate.

El veto parcial del Ejecutivo Municipal se da en el marco de una discusión de larga data entre residentes de zonas afectadas por locales nocturnos y propietarios de discotecas, quienes reclaman reglas claras y decisiones institucionales que permitan ordenar la actividad. Sin embargo, la falta de quórum vuelve a impedir que la Junta Municipal asuma una definición política sobre el tema.

Los concejales que no asistieron y dejaron sin quórum la sesión fueron Vidal Amarilla (PLRA), Baldomera Chaparro (PLRA), Jazmín Sosa de Grim (ANR), Óscar Valdez (ANR), Ramón “Moncho” Paiva (ANR) y Derlis Gómez (ANR).

Distintos sectores señalan que estas postergaciones no solo retrasan una solución al conflicto, sino que también profundizan la incertidumbre entre vecinos y empresarios del rubro nocturno, quienes esperan una resolución que establezca criterios claros sobre horarios, zonas habilitadas y condiciones de funcionamiento.

Mientras tanto, la falta de compromiso de algunos concejales para asistir a sesiones extraordinarias convocadas específicamente para tratar temas urgentes debilita el rol deliberativo de la Junta Municipal y genera un creciente malestar ciudadano en plena temporada alta en la “ciudad veraniega”.