Gremio pide declarar el anfiteatro como zona definitiva de discotecas

La Junta Municipal de San Bernardino convocó para hoy viernes, a las 09:00, a una sesión extraordinaria.

El objetivo es tratar el dictamen de la Comisión de Legislación, que recomienda el rechazo del veto parcial de la ordenanza 66/25, remitida el pasado 27 de diciembre por el intendente Emigdio Ruiz Díaz (ANR -HC).

La citada ordenanza está vinculada a normativas que regulan el uso de suelo de la ciudad y autoriza la realización de eventos nocturnos organizados por discotecas en el Anfiteatro José Asunción Flores.

El jefe comunal dispuso la medida en medio de un conflicto con gremios del sector comercial, turístico y hotelero, a raíz de su negativa a renovar contratos con discotecas y bares que desde hace 12 años venían funcionando en el anfiteatro en la temporada veraniega.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo, Marilyn Caballero Scavone, aseguró que la modificación de la ordenanza del Plan de Ordenamiento Territorial de San Bernardino genera incertidumbre y afecta directamente a las inversiones en la ciudad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Veto a discotecas: sesión extraordinaria de Junta Municipal de San Bernardino será este viernes

Por ello, el gremio solicita el tratamiento de dos puntos concretos durante la sesión.

Como primer punto, piden que los concejales rechacen el veto parcial del intendente y, en segundo lugar, que impulsen la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial, que data de 2022.

Específicamente, solicitan declarar el Anfiteatro José Asunción Flores como zona definitiva de discotecas, con calles alternativas de ingreso y salida para 2027, con estacionamientos regulados y control de decibeles.

Con el veto parcial de la ordenanza 66/25, el intendente Emigdio Ruiz Díaz declaró residencial la zona del anfiteatro. Con la medida, pretende avalar su negativa a renovar los contratos con propietarios de bares y discotecas que por más de una década operaron en el anfiteatro durante la temporada veraniega.

Primera convocatoria

La Junta Municipal convocó a sesión extraordinaria el 29 de diciembre para tratar el dictamen de la Comisión de Legislación y para analizar los alcances del veto parcial del intendente a la ordenanza, en su plan de inhabilitar el anfiteatro para discotecas.

Lea más: Auge de promoción de proyectos inmobiliarios en zona del anfiteatro

Sin embargo, no hubo quorum por la ausencia de siete concejales funcionales al jefe comunal.

Los que no asistieron: Jazmín Sosa (ANR), Óscar Valdez (ANR), Derlis Gómez (ANR), Vidal Amarilla (PLRA), Álvaro Arias (ANR), Gladys Alonso (PLRA) y Eduardo Pattender (ANR).

Caos se dispersó en áreas residenciales

La decisión de centralizar las actividades de bares y discotecas en el anfiteatro, hace 12 años, obedeció a la necesidad de controlar la movida nocturna y evitar que ocasionen molestias y perjuicios a la población.

Pero el intendente Ruiz Díaz, apoyado por siete concejales, con medidas arbitrarias, estableció “zonas mixtas” para reubicar a las discotecas.

Sin embargo, se encuentran en áreas residenciales, sin la infraestructura y los espacios adecuados para eventos masivos.

En los primeros dos fines de semana de la temporada estival pobladores de diversos barrios se quejaron del caos que generan estos locales, con ruidos molestos, falta de control del tránsito, inseguridad y otras denuncias. Los afectados presentaron por escrito sus denuncias, cuyo tratamiento figura en el orden del día.

Para los habitantes de los barrios afectados, Ruiz Díaz y ediles “aliados” dispersaron el caos de los locales nocturnos en diversas zonas pobladas.

El gremio que representa a los bares y discotecas también elevó una nota en la que reclaman reglas claras y seguridad jurídica para operar durante la presente temporada veraniega, atendiendo la Ordenanza Municipal N° 55/2025, que autoriza el funcionamiento de locales nocturnos en el anfiteatro hasta las 5:00.

Lea más: San Bernardino: residentes no pueden dormir por los ruidos que generan las discotecas

Es decir, habilita el funcionamiento de locales nocturnos en el anfiteatro hasta febrero de 2026.

“El intendente municipal se niega a firmar el contrato de alquiler con los locales nocturnos establecidos en el anfiteatro, en flagrante incumplimiento de la vigente Ordenanza N° 55/2025”, denunció en reiteradas ocasiones el gremio.

Ruiz Díaz no mostró apertura para dialogar con representantes de los gremios, según denunciaron reiteradas veces. Tampoco brinda declaraciones a la prensa sobre el tema en cuestión desde hace dos meses.