16 de enero de 2026 - 12:26

San Bernardino: denuncian pésimo servicio de recolección de basura y falta de respuesta del municipio

La avenida Luis F. Vache se encuentra llena de basura.
La recolección de basura en San Bernardino se ha convertido nuevamente en un tema de preocupación para vecinos y turistas, en plena temporada veraniega. La villa del lago, conocida por su ambiente turístico, muestra hoy una imagen de insalubridad que avergüenza a la comunidad. En la avenida Luis F. Vaché, los desechos se acumulan, generando un ambiente desagradable y poco saludable.

Por Faustina Agüero

Una pobladora, quien prefirió mantener su nombre en anonimato, denunció que sus residuos nunca son retirados a pesar de que paga 84.000 guaraníes mensuales por el servicio de recolección de basura.

“Es un pésimo trabajo yo estoy al dia con mis cuotas y no retiran mis residuos”, reclamó, y añadió que las autoridades pertinentes deben accionar y supervisar de manera efectiva el contrato que existe con la empresa encargada.

Cuatro Estaciones

El servicio de recolección de basura en San Bernardino está a cargo del Consorcio Cuatro Estaciones, representado por Javier Báez Galeano y María Laura Cañete, hija de Adelaida Cañete, una de las accionistas del Grupo El Farol, conocido por monopolizar el negocio de recolección y disposición final de residuos en Asunción y Central, que ahora amplía su influencia al interior del país.

Contratada por la Municipalidad de San Bernardino en enero de 2023, Cuatro Estaciones opera bajo un convenio que establece la recolección diaria de los residuos. El incumplimiento puede acarrear una multa de 700 millones de guaraníes, pero las quejas de los vecinos indican que el control y la supervisión por parte de la comuna son prácticamente inexistentes.

La situación afecta directamente a los residentes, quienes pagan mensualmente por un servicio que no reciben, y a los turistas, quienes buscan disfrutar de la villa veraniega y se ven obligados a convivir con calles sucias y un ambiente insalubre.

Intentamos obtener la versión del intendente Emigdio Ruiz Díaz y de los responsables de Cuatro Estaciones, pero ninguno respondió a nuestros llamados.

