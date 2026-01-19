Hospital de Clínicas convoca a jornadas gratuitas de cirugías de hernia inguinal

La Segunda Cátedra de Clínica Quirúrgica (Sala IV) de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA inició esta semana la convocatoria para su nueva “Jornada Quirúrgica de Hernias Inguinales Gratuita”.

Esta actividad, de carácter académico-asistencial, tiene como objetivo principal reducir las listas de espera y brindar soluciones quirúrgicas a pacientes en situación de vulnerabilidad, explicaron desde el Hospital de Clínicas.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Fundación “Hernia Help” y busca beneficiar a personas de escasos recursos y fortalecer la formación de especialistas.

Atención sin agendamiento previo

Los organizadores enfatizan que el periodo de evaluación y selección de candidatos es limitado. Las personas interesadas tienen tiempo de acudir hasta el miércoles 28 de enero. La atención se realiza por orden de llegada, en el horario de 07:00 a 12:00.

Para facilitar el acceso, se han habilitado dos sedes simultáneas:

Hospital de Clínicas (San Lorenzo): Consultorio 206, 2.º piso de la Unidad Ambulatoria de Adultos (Torre de Consultorios). Filial FCM-UNA (Santa Rosa del Aguaray): En el hospital local del Ministerio de Salud Pública.

“Se atiende a todas las personas que llegan, siempre que presenten hernia inguinal. Quienes ya cuentan con estudios previos agilizan el proceso, pero a quienes no, se les indica qué estudios necesitan para avanzar”, explicó el doctor Diosnel Alonso, residente de Cirugía General.

Criterios de selección y seguridad del paciente

Debido a la naturaleza de la jornada, se han establecido criterios médicos específicos para garantizar una recuperación óptima:

Prioridad: Pacientes sin enfermedades de base descompensadas (hipertensión o diabetes bajo control).

Hábito tabáquico: Se dará prioridad a no fumadores o exfumadores con más de 10 años de haber dejado el hábito.

Se estima beneficiar a un total de entre 20 y 30 pacientes en San Lorenzo, con una cifra similar en la filial de Santa Rosa del Aguaray.