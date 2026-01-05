Hospital de Clínicas: denuncian protocolo “irregular” para dar insumos hospitalarios

Familiares de pacientes internados en el Hospital de Clínicas, denunciaron la existencia de un protocolo “irregular” para acceder a insumos hospitalarios como equipos de volutrol, guantes o jeringas, que son requeridos a diario por los médicos.

Según describió un familiar, cuando fue a la farmacia para buscar un volutrol pedido por el doctor de turno, en la farmacia le indicaron que este material solo es distribuido dos días de la semana, los martes y los jueves.

Lea más: Video: evacúan terapia pediátrica del Hospital de Clínicas por derrame de ácido

Los funcionarios de Clínicas ratificaron este reclamo y agregaron que lo mismo ocurre con medicamentos que solicitan las familias en la farmacia, sin que la administración del Hospital tome alguna medida.

“La semana pasada hubo un problema con un recetario porque el doctor olvidó un medicamento y otro colega le completó la receta al familiar; como eran letras distintas, en la farmacia le negaron la entrega del remedio y solo le dieron los insumos. Es toda una odisea para los familiares”, indicaron.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Respuesta del Hospital

El director de Clínicas, Jorge Giubi, aseguró que no hay faltante de insumos hospitalarios como el volutrol, pero confirmó que existe un protocolo de entrega que utilizan para resguardar los recursos del hospital y que sean bien utilizados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Clínicas tiene nuevo sistema de agendamiento para Endocrinología

“El problema que estamos detectando es que, posiblemente, estén entregando (los médicos) recetas sin verificar el protocolo, con la cantidad de pacientes que hay, es comprensible, pero en realidad es un poco de falta de comunicación, estamos tratando de mejorar esa parte”, aseguró.

En el caso del volutrol, dijo que cada paciente tiene el mismo equipo por cuatro o cinco días, para luego reponerse. “No es algo que se cambia a diario o cada dos días. Otros insumos pueden usarse hasta 10 días antes de una resposición”, remarcó.

Confirman falta de medicamentos

Si bien no fue específico sobre el tipo de fármacos en falta o que no se encuentran disponibles, Giubi admitió que tienen faltante de remedios en Clínicas, debido a que su presupuesto es limitado y están en pleno inicio de año.

“Después hay ciertos insumos médicos que no tenemos luego en lista porque no nos da el presupuesto aprobado para el hospital”, remarcó.