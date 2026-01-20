Video: capturan a camionero con más de 400 kilos de cocaína en Amambay

Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) interceptaron un camión semirremolque sobre la Ruta PY05. Posteriormente, verificaron el vehículo de gran porte y encontraron una importante cantidad de cocaína.

Tanto el conductor, el camión como la droga fueron derivados hasta la base de la Senad en Pedro Juan Caballero para el pesaje correspondiente; en el lugar se confirmó que había 409 kilos de cloridrato de cocaína, según expresó la fiscal interviniente.

Pérdida por más de 2 millones de dólares para narcos

La fiscala Rossana Coronel manifestó que, según datos preliminares, la pérdida estimada para los narcos con la operación llevada a cabo sería de unos 2 millones de dólares.

La misma agregó que el detenido, un hombre de 65 años, identificado como Eulalio Ramón Mercado, será imputado teniendo en cuenta la flagrancia del hecho punible originado con la incautación.

“Me contrataron para transportar maíz”, dice el detenido

Eulalio Mercado, conductor del semirremolque que transposrtaba más de 400 kilos de cocaína, señaló que fue contratado por alguien a quien identificó como Darío para transportar maíz desde Pedro Juan Caballero hasta Santa Rita.

Indicó que pensó que el camión estaba vacío, negando en todo momento tener conocimiento de que transportaba droga. “Ma contrataron para hacer un viaje y transportar maíz, hoy me enteré que había droga en el camión; justo estaba desocupado y necesitaba trabajar, por eso aproveché que me contrataron para hacer el viaje”, dijo el camionero.

“Me indicaron que tenía que llegar a un surtidor que quedaba a la derecha de la Ruta Quinta”, manifestó el detenido.