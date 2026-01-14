Senad afirma que controles empujan al narcotráfico a operar desde Brasil

El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, afirmó que el endurecimiento de los controles en los puertos paraguayos habría obligado a las estructuras criminales a trasladar sus operaciones logísticas hacia otros países, principalmente Brasil.

“Anteriormente, salían este tipo de cargas desde acá, pero al reforzar nosotros los controles en puertos es demasiado fácil para ellos mudarse a Brasil y sacar desde ahí, que es lo que creemos que está ocurriendo”, sostuvo en entrevista con ABC Cardinal.

Sus declaraciones se dieron en el marco del análisis de la megacarga de cocaína incautada en el Atlántico por autoridades españolas, sobre la cual el ministro aclaró que no tendría vínculo con Paraguay.

Rachid explicó que las organizaciones dedicadas al narcotráfico tienen alta capacidad de adaptación operativa, lo que les permite modificar sus rutas cuando encuentran mayores controles.

“Para las estructuras criminales es demasiado fácil mudar toda su logística a otro país”, afirmó.

Droga partió de Brasil

El ministro antidrogas afirmó que la megacarga de cocaína incautada en alta mar por autoridades españolas no salió desde Paraguay, y que la institución paraguaya no tiene participación en la investigación.

“Es un buque que no salió de Paraguay. Salió de Brasil”, sostuvo el titular de la Senad en entrevista con ABC Cardinal, al referirse al operativo internacional que permitió la incautación de casi 10 toneladas de cocaína en el océano Atlántico.

Rachid explicó que, según la información preliminar que manejan, la droga pudo haber sido cargada “en puertos de Brasil o en tránsito”, y remarcó que el caso aún está siendo cotejado por las agencias involucradas.

En ese mismo contexto, el ministro también advirtió sobre el uso de embarcaciones clandestinas por parte de estas organizaciones. Indicó que muchas veces no se trata de buques comerciales regulares, sino de barcos adquiridos específicamente para actividades ilícitas.

“Son barcos en desuso que las estructuras criminales adquieren justamente para este tipo de cosas”, explicó, al describir cómo funcionan estas operaciones marítimas.

Sin participación paraguaya en la investigación

Rachid confirmó que la Senad no recibió requerimiento oficial en relación con la operación internacional que derivó en la incautación de casi 10 toneladas de cocaína.

“De acá no hubo requerimiento porque básicamente nosotros no tenemos participación”, sostuvo.