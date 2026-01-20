Oficializan alianza en Guajayvi y lanzan candidatura para la intendencia

Según los organizadores del evento, en la presentación del proyecto político asistieron unas 3 mil personas del distrito de Guajayvi que apoyan al candidato de la alianza, Leonardo Saldívar, quien de esta manera comienza su campaña electoral para la intendencia para el periodo 2026-2031.

El acto de lanzamiento contó con la presencia del principal referente de Yo Creo, Miguel Prieto; del PLRA, Enrique Salyn Buzarquis; además del senador nacional José Ledesma, entre otros dirigentes de los distintos sectores que integran la alianza “Gobernemos Juntos Guajayvi”, con miras a las próximas elecciones municipales.

Durante la presentación del candidato oficial de la alianza, Leonardo Saldívar expuso su proyecto de trabajo a los participantes del encuentro, agradeciendo a los referentes políticos que forman parte de la alianza y valorando el respaldo de la ciudadanía por el compromiso con la unidad como camino fundamental para alcanzar la victoria y el desarrollo del distrito.

Aparte de esto, también alentó a los agricultores y a los jóvenes guajayvienses por estar acompañando al equipo político creado principalmente para seguir trabajando por el desarrollo del municipio de Guajayvi, considerado como una de las localidades más productivas del departamento de San Pedro, enfatizó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Piñeros de Guayaybi preparan cosecha del producto o

No les voy a defraudar

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En otro momento, expresó que la ciudadanía de esta localidad puede confiar en su proyecto político que está llevando adelante con el apoyo de los diferentes sectores de la sociedad que piensan en el crecimiento del distrito en todos los aspectos, comenzando por la agricultura, la ganadería y muchas otras actividades que pueden fortalecer la economía de las familias asentadas en la zona rural y urbana, aseveró.

Trabajar unidos

Por su parte, Miguel Prieto, quien se encuentra de gira por el departamento de San Pedro, consideró que la única forma de mejorar la situación de un municipio y de nuestro país es trabajando con unidad y espíritu de servicio con los compatriotas de todos los sectores, sin tener en cuenta los colores de ningún partido político, por lo que es el momento de acompañar a los verdaderos dirigentes que piensan por un país mejor, haciendo alusión a su equipo de trabajo, liderado por Yo Creo, que también se perfila para las generales del 2028.