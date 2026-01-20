Seis hermanos huérfanos temen ser separados y piden seguir juntos al cuidado de su abuela en Coronel Oviedo

El caso se registra en un territorio social de la ciudad de Coronel Oviedo, donde actualmente los menores residen con su abuela de 64 años. Aunque el padre de los niños se encuentra trabajando en el Chaco, es la abuela quien se encarga de su crianza diaria, pese a las limitaciones económicas de la familia.

La situación de vulnerabilidad llevó a que la viceministra de Desarrollo Regional para la Niñez y Adolescencia, Dra. Diana Verónica Argüello Cañiza, visitara ayer la vivienda, a fin de constatar la realidad de los menores y coordinar mecanismos de asistencia que permitan evitar la separación de los hermanos.

Actualmente, los niños ya acceden al programa Tekoporã, mientras que la CODENI de la Municipalidad de Coronel Oviedo gestiona la inclusión de la abuela en el programa de tercera edad, además de una pensión para los menores por su condición de vulnerabilidad, a través del Ministerio de la Niñez y Adolescencia.

La directora de la CODENI de Coronel Oviedo, Abg. Liliana Fernández Sarubbi, dijo que los niños no serán separados por escasez de recursos económicos. Comentó que la abuela es muy apegada a sus nietos y que los niños piden quedar al cuidado de la mujer de 64 años.

Cabe mencionar que dos de los menores de edad serían hermanos de padres diferentes, pero pese a la situación, en un gran acto de amor y empatía, la mujer de 64 años pidió cuidar a todos sus nietos por igual.

Con estas medidas, los seis hermanos lograron permanecer juntos y seguir bajo el cuidado de su abuela paterna, garantizando que continúen compartiendo su niñez unidos, aferrados entre sí, como su mayor sostén frente a la adversidad.