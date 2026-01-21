Bomberos de Cordillera denuncian falta de hidrantes y abandono del Estado

Un incendio con derivación fatal registrado el pasado lunes en el centro de San Bernardino puso en relieve el problema de la carencia de bocas hidrantes en buen estado en la “ciudad veraniega”, que se encuentra en medio de su temporada alta de turismo.

Un representante de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), encargada de la instalación y mantenimiento de los hidrantes, afirmó ayer a ABC Color que solo dos de las siete bocas en San Bernardino están fuera de servicio.

Sin embargo, bomberos de San Bernardino afirman que, en realidad, solo uno de los hidrantes funciona.

Sin “un solo hidrante que sirva” en Altos

Y el problema parece no estar limitado a San Bernardino, sino también a la cercana ciudad de Altos, que no tiene “un solo hidrante que sirva”, según dijo a ABC el capitán general Enzo Candia, comandante de los bomberos voluntarios de esa localidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El capitán Candia y su equipo acudieron el lunes a San Bernardino a apoyar el combate al siniestro que se cobró la vida de una mujer de 91 años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Los bomberos de San Bernardino no pudieron recargar rápidamente (sus camiones hidrantes) porque no andaban los hidrantes”, relató.

El capitán Candia agregó que el Estado dejó de hacer desembolsos a los bomberos hace dos años y que, además de la falta de hidrantes, estos enfrentan problemas como insuficientes equipos de seguridad para proteger a los bomberos de los efectos del humo tóxico y otros peligros inherentes al combate a incendios.