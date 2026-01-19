Video: incendio en San Bernardino deja una víctima fatal

Un incendio de una vivienda se registró en la ciudad de San Bernardino y dejó como saldo una persona fallecida, según el reporte de la 1.ª Compañía Departamental Cordillera – San Bernardino del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP).

La víctima fatal fue identificada como Presentación Caballero Cabral, de 91 años, quien, de acuerdo con los datos preliminares, no pudo escapar del fuego debido a su avanzada edad.

Familia estaba en la casa al momento del siniestro

El comandante nacional del CBVP, Marco Almada, informó que al momento del incendio había varios familiares dentro de la vivienda. Si bien algunas personas lograron salir a tiempo, la mujer quedó atrapada por las llamas.

“Era una casa familiar, no alquilada, donde vivían varias personas. Los demás ocupantes lograron salir y no resultaron afectados”, explicó Almada.

Varias compañías trabajaron en el lugar

El incendio fue de gran proporción y requirió la intervención del cuartel de bomberos de San Bernardino, con apoyo de la Cuarta Compañía de Luque, que acudió con un camión cisterna. Posteriormente, otro móvil fue enviado para reforzar las tareas de enfriamiento.

“El fuego ya está controlado, pero lamentablemente recibimos la información de que había una persona fallecida dentro del recinto”, indicó el comandante.

Fiscalía investigará las causas

Una ambulancia se trasladó al lugar para el levantamiento del cuerpo, procedimiento que se realizó con acompañamiento del Ministerio Público. Las causas del incendio aún no fueron determinadas y serán establecidas tras un trabajo de verificación técnica.