Falleció el general Luis Laguardia, uno de los “Víctor” del golpe contra Stroessner

Falleció ayer martes el general brigadista Luis Alberto Laguardia Roa, uno de los militares que integraron el grupo conocido como “los Víctor”, protagonistas del golpe de Estado que derrocó al dictador Alfredo Stroessner, el 2 y 3 de febrero de 1989.

Laguardia, identificado como “Víctor 4”, había nacido el 13 de julio de 1936. Sus restos ahora reposan en el Cementerio del Este, según confirmaron familiares y allegados.

Un rol clave en las comunicaciones del golpe

Durante el golpe, Laguardia era jefe del Centro de Comunicaciones del Primer Cuerpo de Ejército y dependía del entonces general Andrés Rodríguez, quien lideró la asonada militar.

Su función fue importante porque estuvo a cargo de organizar y asegurar los sistemas de telecomunicaciones que permitieron la coordinación entre las distintas unidades que participaron en la operación militar contra el régimen stronista.

En una entrevista concedida a ABC en 2009, el propio Laguardia relató cómo se preparó la infraestructura técnica que sostuvo el golpe.

Recordó que el 6 de enero de 1989 fue convocado por Rodríguez junto al entonces coronel Mendoza, jefe de comunicaciones de la Primera División de Caballería, para reunir todos los equipos disponibles.

“Nos dieron la misión de juntar todos los equipos de comunicaciones que disponíamos. Instalamos dos sistemas de comunicaciones: uno llamado Carlos y otro Víctor”, relató.

Explicó que se montaron radios de corto y largo alcance para asegurar la comunicación entre los mandos militares. “Le puse el nombre de Víctor a la central de comunicaciones y Carlos al del comandante del Primer Cuerpo de Ejército”, contó.

Laguardia detalló que también instaló equipos en los vehículos de los comandantes de distintas unidades, incluida la Primera División de Infantería y la Armada, y que se ordenó un silencio de radio hasta el día en que serían utilizados.

“Recibimos la orden de trasladar la repetidora de Chololó a Fernando de la Mora para mejorar el alcance. Pagamos todo de nuestro bolsillo. A Dios gracias, salió todo bien”, afirmó en aquella entrevista.

“Los Carlos” y “los Víctor”

Los militares que ejecutaron el golpe fueron identificados años después como “los Carlos” y “los Víctor”, dos grupos que atacaron el Regimiento Escolta Presidencial y el Cuartel Central de la Policía.

Según relataron varios protagonistas, el general Andrés Rodríguez ya tenía planeada la operación mucho antes de febrero de 1989.

Aunque mantuvo un bajo perfil público en los años posteriores al golpe, Laguardia quedó registrado en la historia como uno de los hombres que hizo posible, desde lo técnico y logístico, la caída de la dictadura más larga del Cono Sur.