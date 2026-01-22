Fernando de la Mora: Municipalidad no recoge la basura desde el año pasado

Vecinos de Villa Marangatu, en pleno centro de Fernando de la Mora, denuncian que, desde el 30 de diciembre de 2025, la Municipalidad, a cargo del intendente, Alcides Riveros (PLRA), no retira la basura acumulada en plena vía pública, sobre Inmaculada Concepción y Río Ypane. El origen de la acumulación sería un propietario que “limpió” su patio y sacó sus desechos a la calle, frente a su propia vivienda, denuncian.

En la vía pública se observan montañas de escombros, maderas viejas y restos de poda de árboles. Los desperdicios ocupan media calzada, dificultando el paso de vehículos por la zona. Incluso se obstaculizan los accesos a las cocheras de las casas vecinas del lugar.

El sitio afectado está a pocos pasos de las avenidas Madame Lynch y la Ruta PY02. Pese a ser una zona céntrica, la desidia municipal es evidente para los residentes.

Los vecinos dicen que ya realizaron constantes reclamos a la dirección de Aseo Urbano de la comuna, sin respuesta alguna. “No pasan ni a mirar”, lamentó una de las vecinas afectadas por la situación actual.

Agregan que otros ciudadanos aprovechan el cúmulo para dejar también sus propios desperdicios allí. La situación se desborda y el sitio corre riesgo de convertirse en un enorme vertedero. El ambiente se vuelve cada vez más insalubre para quienes transitan por esa esquina.

Criadero de mosquitos

Entre los pobladores crece el temor fundado de que el sitio se convierta en un enorme criadero de mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue, zika o chikunguña.

Los vecinos exigen acciones legales contra el dueño que sacó su basura a la calle. Piden que, si no limpian, al menos sancionen a quien originó este foco infeccioso.