Licencias con QR en PJC: “Iniciamos los trámites para adecuarnos”

Los responsables de los seis distritos del Departamento de Amambay han manifestado que están realizando trámites para adecuarse a todas las nuevas reglas vigentes en cuanto a los vehículos y los conductores.

Sobre la ley de licencia de conducir con QR, el licenciado Luís Martínez, jefe del Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero, señaló que desde la institución se está realizando toda la gestión necesaria para lograr la adecuación y, por ende, la aplicación de la nueva ley.

“Tenemos un lote suficiente (del formato antiguo) para atender la demanda que hay, pero ya hemos iniciado los trámites para adecuarnos al nuevo sistema que son las licencias con QR”, expresó Martínez.

Costo unificado de patentes y mayor afluencia de contribuyentes

El licenciado Luís Martínez, indicó que, si bien la aplicación de la ley de costo unificado de patentes vehiculares ya es parte de la normalidad en la Municipalidad de Pedro Juan Caballero, se dan algunos pequeños inconvenientes para hacer los cálculos cuando se trata de vehículos que no aparecen en la lista de valores imponibles según el modelo, la marca y el año elaborada por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

“En esos casos se carga de forma manual y se toma como analogía un modelo similar (para hacer el cálculo)”, expresó Martínez. El mismo recordó que se estableció un monto mínimo que el equivalente a un jornal (G. 111.502) y un máximo que es el equivalente al salario mínimo (G. 2.899.048), respecto a los tributos vehiculares.

Martínez valoró además como “interesante e importantísima” la mayor cantidad de contribuyentes que se acercan a la comuna este mes para ponerse al día en sus tributos. “Son entre 200 y 250 por día”, manifestó en ese sentido.