Altos: Fiscalía rescata a dos perros en condiciones deplorables

De acuerdo con el informe oficial, la Unidad de Maltrato Animal recibió una denuncia canalizada por la Dirección correspondiente, presentada por un grupo de ciudadanos de la ciudad de Altos, quienes alertaron sobre la situación en la que vivían los animales.

La intervención permitió constatar que se trataba de dos perros mestizos, una hembra y un macho, que permanecían atados con cuerdas cortas, sin acceso a agua potable ni a alimentación adecuada.

Según el reporte, los animales se encontraban en total estado de abandono, ya que el propietario se ausentaba durante todo el día e incluso por varios días consecutivos, dejándolos sin supervisión ni cuidados básicos.

Caninos vivían expuestos a riesgos sanitarios

Asimismo, las autoridades señalaron que el lugar donde estaban los perros era extremadamente insalubre, con olores nauseabundos, lo que evidenció la falta total de higiene y de condiciones mínimas para su bienestar. Estas circunstancias agravan la denuncia, considerando que los animales vivían expuestos a riesgos sanitarios y a sufrimiento.

Tras el procedimiento, los perros fueron rescatados y trasladados a la sede de la Dirección de Bienestar Animal, donde serán sometidos a una inspección veterinaria para evaluar su estado de salud y definir su posterior reubicación en un entorno seguro.

La intervención fue acompañada por representantes de la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal.