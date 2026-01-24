Nacionales
24 de enero de 2026 - 17:58

Rescatan a menor tras sufrir accidente en el cerro Hú de Paraguarí

Rescatan a joven lesionada en el cerro Hü.
PARAGUARÍ. Una joven que se encontraba escalando el cerro Hú, en este distrito, sufrió un accidente mientras realizaba la actividad. Al llegar a la cima, solicitó auxilio para ser rescatada tras resbalar y sufrir escoriaciones en las piernas.

Por ABC Color

Tras la intervención de bomberos voluntarios, con apoyo de efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares del Comando de Artillería local, la joven fue localizada, rescatada y posteriormente trasladada al Hospital Regional de Paraguarí.

Se trata de una menor de edad que había llegado desde el distrito de J. Augusto Saldívar para realizar senderismo y escalada, en compañía de su madre. El percance ocurrió hoy a las 10:45 cuando resbaló durante el ascenso, lo que le provocó escoriaciones.

La menor lesionada fue trasladada al Hospital Regional de Paraguarí.
El bombero interviniente, Dionisio Espinoza, manifestó que recibieron el pedido de auxilio cuando la menor ya se encontraba en la cima del cerro, y que con la ayuda de efectivos policiales y militares lograron descenderla en camilla.

Agregó que posteriormente fue derivada al Hospital Regional de Paraguarí y que, aparentemente, solo presentaba escoriaciones en ambas piernas. Señaló además que no contaban con mayores datos, ya que una vez en el nosocomio quedó a cargo de las autoridades sanitarias brindar el diagnóstico correspondiente.

Des recate de la menor participaron bomberos, policías y militares.
Des recate de la menor participaron bomberos, policías y militares.

El cerro Hú es uno de los principales atractivos turísticos del distrito de Paraguarí. Cuenta con una altura aproximada de 450 metros sobre el nivel del mar y desde su cima se puede apreciar el paisaje natural que rodea la zona.

Vista de otros cerros que rodean al cerro Hú.

Además, ofrece opciones para el senderismo, áreas de camping y actividades de aventura como la tirolesa.