Refuerzan sistema de recolección de residuos en San Bernardino

En el marco de la campaña “Mi Verano, Mi Compromiso”, el Gobierno del Paraguay, a través del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), presentó en la ciudad de San Bernardino acciones para fortalecer el sistema de recolección de residuos, en coordinación con el Consorcio 4E y la Municipalidad local, ante el incremento de visitantes durante la temporada alta.

Como parte de las acciones operativas, el Consorcio 4E incorporó nueve (9) camiones recolectores para apoyar la cobertura del servicio en la ciudad, con el objetivo de prevenir la proliferación de vertederos clandestinos y evitar que los residuos terminen en cursos hídricos, terrenos baldíos u otros espacios públicos, generando impactos ambientales y sanitarios.

El Gobierno del Paraguay, a través del Mades, insta a la ciudadanía a colaborar activamente: evitar arrojar basura en la vía pública y utilizar los basureros habilitados por la municipalidad.

Asimismo, se recuerda la importancia de cumplir con la responsabilidad ciudadana del pago del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos domiciliarios, contratado con empresas habilitadas por el Mades, como una medida clave para sostener un sistema de gestión adecuado y prevenir la disposición irregular.

