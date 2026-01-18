San Bernardino: basura en cada esquina y silencio municipal

La avenida Guillermo Nauman se encuentra repleta de residuos acumulados, mientras que sobre la avenida Luis F. Vache, a apenas 200 metros de la ciclovía, bolsas de basura permanecen desde hace días despidiendo un hedor insoportable. La situación se repite en pleno centro de la ciudad, donde frente a casi cada vivienda se observan residuos sin retirar.

Sobre la calle Santiago Otto Schäerer y en la zona de Pirayu’i también hay bolsas de desechos, y a esto se suma una escena alarmante a solo 100 metros de la Municipalidad donde un tractor amarillo realiza tareas de recolección de basura, pero los residuos son dejados a la intemperie, al aire libre, sin ningún tipo de tratamiento ni disposición final adecuada, agravando aún más el foco de contaminación en pleno casco urbano.

Lea más: Crisis turística en San Bernardino: hoteleros lamentan baja ocupación

Un servicio pago que no se cumple

El servicio de recolección de basura en San Bernardino está a cargo del Consorcio Cuatro Estaciones, representado por Javier Báez Galeano y María Laura Cañete, hija de Adelaida Cañete, una de las accionistas del Grupo El Farol, empresa conocida por monopolizar el negocio de recolección y disposición final de residuos en Asunción y el área Central, y que ahora amplía su influencia al interior del país.

Contratada por la Municipalidad de San Bernardino en enero de 2023, Cuatro Estaciones opera bajo un convenio que establece la recolección diaria de los residuos. El incumplimiento puede derivar en una multa de hasta 700 millones de guaraníes, pero las constantes denuncias vecinales evidencian que el control y la supervisión municipal son prácticamente nulos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Vergüenza en plena temporada alta

La situación afecta de manera directa y cotidiana a los residentes, quienes cumplen con el pago mensual de un servicio que, en los hechos, no se presta con la regularidad ni la eficiencia correspondientes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además es triste el impacto sobre los turistas, que llegan a la villa veraniega atraídos por su historia, su entorno natural y su condición de principal destino turístico del país, pero terminan encontrándose con calles sucias, basura acumulada durante días, contenedores colapsados, malos olores y una sensación generalizada de abandono.

Esto no solo genera indignación y malestar, sino que expone una grave falta de gestión y control por parte de las autoridades municipales, que están ausentes incluso en los momentos de mayor exigencia.

Resulta inadmisible que en plena temporada alta, y particularmente en un día domingo cuando San Bernardino recibe a cientos de visitantes nacionales y extranjeros, la ciudad proyecte una imagen tan deteriorada, impropia de un centro turístico que depende exclusivamente de esta actividad para su desarrollo económico.

La acumulación de residuos en la vía pública no es un problema menor ni estético: constituye un riesgo concreto para la salud pública, favorece la proliferación de alimañas, contamina el ambiente y afecta la calidad de vida de los vecinos.

Al mismo tiempo, daña seriamente la reputación de la ciudad, alejando a futuros visitantes y golpeando a comerciantes y emprendedores que dependen del turismo para subsistir.

Lo más grave es que esto se repite año tras año, sin que existan soluciones de fondo ni explicaciones claras. Mientras la ciudad intenta posicionarse como un destino ordenado y atractivo, la realidad expone una preocupante improvisación, falta de planificación y desinterés por parte de quienes tienen la responsabilidad de garantizar servicios básicos.

Intentamos obtener la versión del intendente Emigdio Ruiz Díaz y de los responsables del Consorcio Cuatro Estaciones, pero hasta el cierre de esta edición no respondieron a nuestros llamados. El espacio permanece abierto si quieren brindar declaraciones.

Lea más: Pedro Canoero cobra vida en San Bernardino con un conjunto escultórico de hierro