Festival del Ykua Bolaños 2026 reunió a unas 14.000 personas en Caazapá

El tradicional evento cultural de Caazapá, considerado uno de los más importantes del país, volvió a consolidarse como un punto de encuentro para familias, jóvenes y visitantes provenientes de distintos puntos del Paraguay.

Desde tempranas horas de la noche, el público fue ingresando al predio para presenciar una nutrida grilla artística que combinó figuras internacionales, artistas consagrados del ámbito nacional y talentos emergentes.

Entre los artistas internacionales que marcaron la jornada destacaron el cantante uruguayo Lucas Sugo, referente de la música romántica en la región, y la agrupación mexicana Los Bybys, que hicieron vibrar al público con sus clásicos más conocidos.

En el plano nacional, Kchiporros fue uno de los números más ovacionados de la noche. También se presentaron Los Ojeda, Punto Clave, Grupo Generación, Sintonía y Marcelo Rojas, quienes aportaron diversidad de estilos musicales.

La programación incluyó además las presentaciones de Mily, MFolk, La Nueva Banda, Grupo Hechizo, Jaguar Ha Pirai y el DJ Óscar Ramírez, quienes animaron al público a lo largo de la extensa noche de espectáculo.

Uno de los segmentos más emotivos estuvo a cargo del joven arpista Aquiles Arzamendia, de apenas 11 años, quien recibió un cálido reconocimiento del público al representar al talento emergente de la música paraguaya. La Escuela Municipal de Danzas también tuvo una destacada participación, aportando color y expresión artística.

Asimismo, se dispusieron espacios gastronómicos, stands de artesanía y servicios para el público.