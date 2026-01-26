Amplían imputación y envían a la cárcel a padres de la niña de 3 años que murió de hambre en Amambay

Tras la audiencia de rigor para que los imputados sean escuchados, el juez penal de garantías de Pedro Juan Caballero, Martín Areco, resolvió decretar la prisión preventiva de los imputados “teniendo en cuenta la gravedad del hecho investigado, la existencia del peligro de fuga y el hecho de no contar con arraigo suficiente para garantizar la asistencia a las diligencias en el marco de la investigación”, según el Oficio firmado por el Magistrado con fecha 24 de enero de 2026.

Los afectados por la medida judicial son Amado Zárate Romero (27) y Raquel Pereira Ferreira (19), detenidos por disposición fiscal y actualmente imputados por homicidio culposo y violación del deber de cuidado.

El juez asumió una postura contraria a la de la fiscala Sandra Díaz, quien había solicitado la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para los procesados.

Antecedentes del caso

El pasado viernes 23 de enero, la Policía Nacional puso a conocimiento de la opinión pública una intervención de agentes de la Comisaría de San Luis realizada el 22 de enero en la comunidad indígena Takuaguyogue por la muerte de una niña de 3 años por desnutrición calórico-proteica.

Al detallar el caso, el suboficial Ricardo Caballero, subjefe de la mencionada dependencia policial, informó que el hecho ocurrió en la noche del 21 de enero y recién se dio aviso a la sede policial al día siguiente.

Ese 22 de enero, la fiscal Sandra Díaz dispuso que los padres de la niña fuesen detenidos e imputó a los mismos por violación del deber de cuidado.

El pasado sábado la misma amplió la imputación por homicidio culposo y solicitó medidas cautelares menos gravosas; pese a la postura de la fiscal, finalmente el juez Martín Areco resolvió admitir la imputación y enviar a prisión a los afectados por la acción fiscal.