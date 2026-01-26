Extinguen una de las causas contra José Peirano en el caso Fondos Mutuos Banalemán

La extinción de la pena para el banquero José Peirano Basso, de 65 años, se dio a través del Auto Interlocutorio N° 56 del 20 de enero de 2026, dictada por la jueza de Ejecución Sandra Patricia Silveira Benítez, quien tuvo a su cargo el fallo que sentenció al uruguayo a 2 años con suspensión a prueba de la ejecución, en el caso de los Fondos Mutuos Banalemán.

Dicha condena había sido dictada por el juez de Garantías Raúl Florentín a través de la Sentencia Definitiva N° 118 del 28 de diciembre de 2023, tras la aceptación del ofrecimiento de la defensa por parte de los fiscales anticorrupción Francisco Cabrera y Luis Lionel Piñánez, quienes habían solicitado juicio oral para Peirano Basso.

En su argumentación el juez Florentín había señalado que el acusado de lesión de confianza indemnizó a los inversionistas, a quienes mediante operaciones fraudulentas había causado un perjuicio por US$ 13.640.091, mediante los Fondos Mutuos Banaleman.

Por su parte la jueza Sandra Silveira resalta en el A.I N° 56 que al verificarse que el plazo de prueba transcurrió sin ningún incumplimiento, la pena queda legalmente extinguida; y dejó constancia de que su decisión no afecta otras causas del uruguayo José Peirano Basso que pudieran estar pendientes.

Donación de G. 150 millones

Al dictar la condena a 2 años con suspensión de la ejecución, por lesión de confianza, el juez Raúl Florentín dispuso que el banquero José Peirano Basso done a la Fundación Renal del Paraguay (Frepa), ubicada en Asunción, por G. 50.000.000; a la Asociación Callescuela, de Fernando de la Mora, por la suma de G. 50.000.000; y a la Diócesis de Caacupé, también por la suma de G. 50.000.000.

Además dispuso la obligación de mantener la caución real de un certificado de depósito de ahorro en moneda extranjera del Banco Interfisa por la suma de US$ 1.000.0000 emitido a la orden de Guillermo José Duarte Cacavelos, representante legal del banquero uruguayo, como garantía de fiel cumplimiento.

Perjuicio de US$ 13 millones

Entre las irregularidades que señaló el fiscal anticorrupción Silvio Corbeta Dinamarca, en la acusación que fue presentada en octubre de 2023, se resalta la existencia de inversiones en empresas vinculadas por encima al tope del 25% establecido por la Ley 811/96 “Que crea la Administración de Fondos Patrimoniales de Inversión”.

Al respecto la fiscalía indicó que la auditoría externa había constatado que contrariamente a esta limitación de la ley, las inversiones realizadas entre el 31/12/01 y el 01/05/02, fueron por montos y porcentajes muy superiores, teniendo en cuenta que fueron incrementándose desde el 35,42 hasta 44.78%, de acuerdo con lo resaltado en el requerimiento conclusivo que presentó el Ministerio Público.

El fiscal Corbeta agregó que según los diferentes informes proporcionados por los Liquidadores de los Fondos Mutuos Banalemán, fueron direccionados intencionalmente con el único fin de proceder al desvío de los fondos, pues los directivos de Inversiones Guaraní destinaron el mayor porcentaje del patrimonio de este fondo a las mismas empresas vinculadas al Grupo Velox, del cual también formaron parte societaria y directiva, entre ellos José Peirano Basso.

En la acusación presentada el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta Dinamarca señaló también que los directivos de los Fondos Mutuos Banalemán falsearon los informes proveídos a los cuotapartistas, para poder disponer de sus recursos con total discrecionalidad.