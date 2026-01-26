Hospital de Clínicas: operan a recién nacida de un tumor y esta se encuentra estable

La pequeña paciente llegó al Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Médicas - UNA, luego de ser derivada en la madrugada del miércoles 21 de enero desde otros centros asistenciales. La afectada presentaba un tumor de gran tamaño que comprometía la cara, el cuello y el tórax. Una patología considerada poco frecuente en recién nacidos, tanto por su localización como por su comportamiento clínico, según explicaron los médicos.

La cirugía fue realizada en la mañana de este lunes luego de una serie de evaluaciones realizadas por múltiples especialistas, dada la complejidad del caso y el alto riesgo que implicaba la intervención quirúrgica.

El procedimiento estuvo a cargo del Dr. Edgar París Caballero, jefe de guardia del Departamento de Cirugía Pediátrica y Urología Infantil, quien destacó el carácter multidisciplinario del trabajo realizado. Señaló además que, debido a la magnitud del caso, se sumó a la intervención la Dra. Sindy Silva, pese a no encontrarse de guardia.

“La pacientita tiene diagnóstico de un tumor cervical que comprimía las vías aéreas, motivo por el cual fue intubada desde el nacimiento. La cirugía consistió en la exéresis tumoral, es decir, la extirpación completa del tumor de 15 por 12 centímetros. Como es habitual en el Hospital de Clínicas, trabajamos de manera conjunta con los equipos de pediatría, terapia intensiva pediátrica, anestesia, instrumentación y enfermería. La cirugía fue un éxito y no se registraron inconvenientes”, explicó el especialista.

Durante el procedimiento se logró identificar y preservar todas las estructuras anatómicas vitales, evitando lesiones asociadas. La paciente salió del quirófano intubada y continuará en esa condición durante algunos días como parte del manejo postoperatorio. “Actualmente se encuentra hemodinámicamente estable. Vamos a darle tiempo para su recuperación y, si la evolución es favorable, en aproximadamente 72 horas evaluaremos el retiro de la intubación”, añadió el Dr. París Caballero.

Importancia de casos complejos

Por su parte, la Dra. Sindy Silva resaltó la importancia de poder recibir y resolver este tipo de casos complejos dentro de un Hospital Escuela, donde se forman especialistas, ya que también participaron médicos residentes.

“Para nosotros es una muy buena experiencia poder recibir pacientes con estas características. Ojalá, en el futuro, las derivaciones puedan realizarse de manera más directa, evitando que las familias tengan que recorrer varios hospitales. Fue clave también la gestión del equipo de terapia intensiva que recibió a la bebé, en una época difícil por las vacaciones del personal, pero con voluntad se pueden resolver situaciones tan delicadas como esta”, señaló.

La profesional destacó además el respaldo institucional recibido por parte de las autoridades del servicio, en particular del Prof. Dr. Federico Guggiari, jefe del Departamento de Cirugía y Urología Infantil. Finalmente, el Dr. Edgar París Caballero subrayó el apoyo brindado por la actual administración de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA.

“Desde que asumió como decano el Mgtr. Prof. Dr. Osmar Cuenca, contamos con un respaldo importante, incluyendo instrumental de última generación. Somos uno de los pocos centros del país con capacidad para resolver este tipo de casos complejos. Agradecemos también permanentemente el acompañamiento del Prof. Dr. Guggiari, nuestro jefe de Departamento”, concluyó.

Equipo quirúrgico

El equipo quirúrgico estuvo integrado por cirujanos pediátricos Dra. Sindy Silva y el Dr. Paris Caballero; residentes de Cirugía Pediátrica, la Dra. Rocio Almada y la Dra. Nathalia Leiva. Las instrumentadoras Lic. Laura López, Lic. Aurora Galván y Lic. Lisi Samaniego. En anestesiología, participaron la Dra. Angélica Deggeller; y las residentes de Anestesia, los doctores Catherina Cacace y Mattias Zarate. Las pediatras, la Dra. Fátima Osorio y la Dra. Monserrat Marecos, estuvieron presentes junto con personal de enfermería, representada por la Lic. Lidia Delgado.