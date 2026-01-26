“Me enteré mediante la prensa y estoy muy triste”, dice el gobernador de Amambay sobre niña que murió de desnutrición

La muerte a causa de desnutrición de una niña de 3 años en la comunidad indígena Takuaguyogue de Pedro Juan Caballero evidenció falencias de varias instituciones del Estado. Una muestra de ello es la misma versión del gobernador de Amambay, Juan Acosta (ANR-cartista), quien indicó que se enteró a través de la prensa de lo sucedido y que la institución que él dirige, y que tiene una Secretaría de Asuntos Indígenas, no recibió comunicación alguna sobre el problema que tenía la niña.

“Lastimosamente ese problema no llegó a la Gobernación”, indicó.

Indi cuestiona a responsables de Salud

Dos altos funcionarios del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) llegaron este lunes a la ciudad de Pedro Juan Caballero para interiorizarse del caso. Ambos señalaron que, desde el momento en que se detectó alguna enfermedad, se debió comunicar a la oficina central para dar seguimiento al caso.

“Los padres comentaron que la niña nació con problemas de salud, fue vista por médicos; en ese momento, la unidad de salud familiar debió informar al Ministerio de Salud y al Indi, y eso no se cumplió”, expresó el abogado Edgar Núñez, director jurídico del Indi.

“Los padres dicen que no murió por desnutrición sino por otros problemas de salud; no tuvimos conocimiento de este caso. La Región de Salud debió comunicar al Ministerio y al Indi, pero nosotros no tuvimos conocimiento”.

Abuela pide liberación de los padres

Felicia Romero, abuela paterna de la niña que murió debido a una desnutrición severa, indicó que desea que su hijo y nuera, actualmente recluidos, sean liberados. Dijo que la niña “no murió de hambre sino por una enfermedad” que no se pudo tratar por las dificultades que tenían los padres de la pequeña para desplazarse y llevar regularmente a la niña a un hospital para seguir un tratamiento.

“Quiero que los dos queden libres; la niña tenía dificultad para alimentarse, pero no murió de hambre. Ya estaba enferma y muchas veces sus padres no podían llevar a su hija a un hospital, ya que no tenían camino y en el lugar hay pistoleros que amenazan a los indígenas”, manifestó.

Por su parte, Digna Morilla, perito indígena de la Corte Suprema de Justicia, dijo que la niña no hablaba y presentaba algunas enfermedades. Expuso que, en los últimos tiempos, los padres de la niña ya no pudieron llevar leche a la misma por falta de medio de transporte. Lamentó además la nula presencia de los integrantes de salud indígena en la zona.