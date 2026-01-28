Migraciones registró récord de pedidos de radicación de extranjeros en 2025

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, Jorge Kronawetter, titular de la Dirección Nacional de Migraciones, comentó que la cifra de solicitudes de radicación de ciudadanos extranjeros en Paraguay en 2025 superó ampliamente a la del año pasado y marcó un récord histórico.

Según los datos presentados por Migraciones, entre enero y diciembre de 2025 fueron recibidas 47.687 solicitudes de radicación, una cifra que Kronawetter calificó como “sin precedentes” y que marca un incremento de 64 por ciento con relación a las solicitudes recibidas en 2024.

La amplia mayoría de las solicitudes son de ciudadanos brasileños, seguidos de argentinos, alemanes, bolivianos y españoles.

Marca podría ser superada de nuevo este año

Además, Kronawetter reveló que en los primeros 20 días de enero de este año se registraron 2.817 solicitudes de radicación, una cifra superior en un 79 por ciento a la registrada en el mismo periodo de tiempo el año pasado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esa estadística hace presumir a las autoridades migratorias que el récord anual alcanzado el año pasado podría ser de nuevo superado.