Precarización laboral: enfermeros del IPS realizan reclamos y exigen respuesta de las autoridades

Al reclamo constante de una solución ante la precarización laboral, los enfermeros del Instituto de Previsión Social (IPS) también piden seguridad en los puestos de trabajo.

El pedido formal fue reiterado a través de una nota ante la Dirección de Enfermería y la presidencia de la previsional.

Norma López, representante del mencionado gremio, recuerda que son 4.300 los trabajadores del área cuyo salario es menor al sueldo mínimo vigente.

“Se aprobó la plata en el Congreso, pero todavía no tenemos respuesta de las autoridades, qué va a pasar con esa plata que estaba destinada para ese fin”, señaló.

Inseguridad

La falta de seguridad es otro de los reclamos, ya que ni los enfermeros se salvan de los asaltos, incluso en su propio lugar de trabajo.

Lea más: Alertan que de forma inédita, IPS rompe tope histórico de riesgo a favor de Ueno

Comentó que una enfermera fue víctima de un asalto con arma blanca cuando se encontraba en su puesto laboral.

Agregó que la enfermera se encontraba de guardia cuando llegó un presunto asaltante que la tomó del cuello y le apretó con un cuchillo.

“Falta de seguridad, falta de insumos, medicamentos y todo. No estamos teniendo las suficientes herramientas para dar una atención digna a los pacientes”, enfatizó.

Aseguró que hasta el momento las autoridades del IPS no se pronunciaron ante los reclamos. “Hasta ahora no sabemos dónde se va a ir la plata que se aprobó en el Congreso”, aseveró.