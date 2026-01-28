Alertan que de forma inédita, IPS rompe tope histórico de riesgo a favor de Ueno

“Cada vez quedan menos dudas: el IPS modificó su reglamento de inversiones para beneficiar única y exclusivamente a Ueno Bank. La cronología de los hechos revela una maniobra diseñada a medida”, denunció el diputado Espínola. Ante todo, alertó que con los depósitos, el IPS le dio más dinero al banco de los exsocios comerciales del presidente de la República, Santiago Peña, de lo que le permite garantizar su patrimonio efectivo.

El legislador expuso una recopilación que hizo en base a datos oficiales del Banco Central del Paraguay (BCP) y el IPS, donde señala que en noviembre del 2024 la previsional pasó por encima del tope histórico que hasta ahora todas las administraciones habían respetado.

Según los datos del legislador, el total de depósitos del IPS en Ueno Bank a noviembre de 2024 ascendía a G. 1,7 billones, mientras que el patrimonio efectivo era de apenas G. 1,6 millones, es decir, por encima de su respaldo ante riesgos y de sus topes operativos.

“El reporte de inversiones a octubre de 2024 muestra que los fondos del IPS en Ueno Bank ya alcanzaban el 93% de su patrimonio efectivo. Estaban al borde del límite del 100% fijado por el reglamento vigente, una norma prudencial que fue respetada por todos los gobiernos anteriores”, acotó Espínola.

Según el colorado disidente, lo más grave es que la Previsional, ante el tope inminente, habría modificado su reglamento para pasar por encima a dicha norma que buscaba limitar el riesgo para los millones de aportantes y jubilados del IPS.

“El 12 de noviembre de 2024, el IPS cambió su reglamento de inversiones y eliminó el límite sobre el patrimonio efectivo. ¿El resultado? Rompieron el techo para permitir una exposición de riesgo sin precedentes”, alertó Espínola.

Acotó que “al cierre de noviembre de 2024, solo días después del cambio, Ueno Bank ya tenía fondos totales del IPS por el equivalente al 106% de su propio patrimonio efectivo. Superaron el límite histórico de forma inmediata”.

El mismo remarca que esta “es una anomalía absoluta que pone en peligro los fondos de los trabajadores” ya que hasta finales del año pasado, “ningún otro banco del sistema financiero se acercó siquiera al nivel de exposición al riesgo que el IPS mantiene con Ueno Bank”.

Ante esto, Espínola insistió que es “urgente” que la Comisión Permanente del Congreso, que tiene previsto sesionar de manera ordinaria hoy a las 9:30, apruebe una serie de pedidos de informes que realizó y que los cartistas evitaron tratar la semana pasada.

“Los datos muestran una única realidad: cambiaron el reglamento para cubrirse las espaldas y seguir inyectando liquidez al banco con el peor índice de intermediación del sistema”, apuntó finalmente el legislador colorado, que exigió transparencia tanto al IPS como al BCP, un principio al que ambas instituciones que manejan fondos públicos “parecen haber renunciado”.

Entre trabas y ocultamiento

El diputado Mauricio Espínola (ANR, Añetete) hace tiempo viene solicitando informes sobre los depósitos de IPS en Ueno Bank, sin embargo, o le son trabados o bien apelan al secreto para no responder sobre el uso de fondos públicos.

La sesión pasada de la Comisión Permanente, de mayoría cartista, se dejó sin quorum antes de que se trate siquiera un pedido de informe. De vuelta hoy figuran en el orden del día.