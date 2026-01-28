Socializan proyecto de ley de protección a periodistas en Pedro Juan Caballero

Una comitiva del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), encabezada por el secretario general de dicha nucleación Santiago Ortiz, realizó este miércoles, un encuentro de socialización sobre el proyecto de Ley de Protección a Periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

El portavoz del SPP indicó que es urgente la aprobación e implementación de la normativa. “Creemos que es una ley urgente, hay varias situaciones que se viven todavía en Pedro Juan Caballero, las amenazas que se reciben; 9 de los 22 asesinatos de periodistas en nuestro país fueron en esta ciudad”, expresó Ortiz.

Agregó que es urgente contar con una política eficaz de protección para atender las necesidades de seguridad de los profesionales de la comunicación y así garantizar a todos los ciudadanos su derecho de estar informados.

“Ningún asesinato de periodista se aclaró”

El secretario general de la regional de Amambay del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), Luis Acosta, expresó su preocupación ante el plan de muchos legisladores de “cercenar la ley”, en referencia al nuevo proyecto presentado por el cartismo en materia de protección a periodistas.

Recordó que “desde la muerte de Santiago Leguizamón hasta el último asesinato de Alex Álvarez, ningún caso se esclareció (en Amambay)”. Acosta también se mostró preocupado ante el “trabajo investigativo a medias” en el reciente caso de amenaza de muerte que sufrió el periodista Anibal Gómez Caballero en esta ciudad.

Valoración positiva de las jornadas de socialización

El secretario de organización del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), Jimmi Peralta, indicó que la valoración respecto a las jornadas de socialización que se vienen desarrollando es positiva. “Logramos datos, informaciones y experiencias de los colegas con respecto al escenario de la seguridad”, indicó Peralta.

Expuso que varios son los países de Latinoamérica que ya aplican un mecanismo parecido al que se pretende implementar en Paraguay. Anunció además que las tareas de socialización de la ley de protección a periodistas, continuarán en varios puntos del país.