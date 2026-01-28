Villa Elisa: camión de reparto perdió su carga sobre ruta PY01 y generó caos vehicular

Un bloqueo total del tránsito se registró este miércoles sobre la ruta PY01 (Acceso Sur), a la altura del túnel de Tres Bocas en Villa Elisa. Esto sucedió tras la caída de numerosas cajas con botellas vacías de gaseosa que eran transportadas por un camión de gran porte.

Según consta en imágenes, el camión estaba transitando en el carril de salida de Asunción hacia Ñemby, ya pasado el viaducto de Tres Bocas, cuando el vehículo perdió parte de su carga.

Las cajas se esparcieron sobre toda la calzada y bloquearon ambos sentidos del tránsito. Esta situación generó un importante congestionamiento vehicular, según se observa en las imágenes.

Algunas personas que estaban por la zona ayudaron para recoger las cajas con cuidado debido a vidrios rotos de las botellas.

Lluvia complica la situación vial

La situación se ve agrava por las condiciones del tiempo, ya que en la zona se registra una fuerte tormenta eléctrica acompañada de precipitaciones, lo que vuelve aún más lento y riesgoso el tránsito.