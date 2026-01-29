¡Atención! Nueve departamentos están en el ojo de la tormenta esta tarde

Estos fenómenos climáticos se caracterizan por ser de rápido desarrollo y corta duración, pero con un alto potencial de severidad de forma puntual.

Entre las zonas bajo alerta por tormentas se encuentran departamentos de Caaguazú, Misiones, Paraguarí y sectores de Itapúa y Alto Paraná. Por su parte, en la región Occidental o Chaco, los núcleos de tormentas se desplazan sobre Presidente Hayes, el centro y sur de Alto Paraguay, y el norte de Boquerón.

La institución recomienda a la ciudadanía tomar precauciones inmediatas, como evitar la circulación innecesaria en la vía pública y mantenerse alejados de estructuras que puedan ser derribadas por el viento.

Asimismo, se aconseja desconectar aparatos electrónicos y evitar el contacto con tuberías o elementos metálicos que puedan conducir descargas eléctricas.

