Gobernación de Amambay: plazo de postulación para subsidio a universitarios vence el 31 de enero

La Gobernación de Amambay realiza el proceso de inscripción de los jóvenes interesados en acceder a subsidios, medias becas o becas completas este año. El plazo de postulación vence este 31 de enero.

“Estamos trabajando con las inscripciones; tenemos 350 posibles beneficiarios en el departamento a través de la Gobernación y mediante convenios con 9 universidades privadas de Pedro Juan Caballero”, señaló el subsecretario de la Juventud de la institución departamental, Mauricio Cano.

Agregó que lo primero que se tiene en cuenta es el desempeño muy bueno o excelente que hayan tenido en el colegio, ya que los que tienen promedio 5 y 4 tendrán mayores posibilidades de ser seleccionados.

A cuánto asciende el beneficio para los universitarios?

Mauricio Cano explicó que la Gobernación dispondrá de un total de G. 240 millones para el subsidio a los universitarios. Indicó que cada beneficiario recibirá la suma de G. 1.200.000.

En cuanto a las medias becas y becas completas, explicó que las universidades que se adhirieron al convenio ofrecen “todas las carreras”, entre las que destacó Ingeniería, Medicina, Marketing y otras carreras que son muy demandadas por los jóvenes.

Los interesados en postularse para acceder a las becas pueden hacerlo ingresando al portal oficial de la Gobernación de Amambay, así como a las cuentas de la institución en redes sociales.