Inauguran busto en honor a Yuri Gagarin, primer humano en viajar al espacio exterior

Durante el acto, realizado en la Costanera de Asunción, no solo rindió homenaje a la hazaña que “cambió para siempre el curso de la historia”, sino que también destacó el intercambio cultural entre ambas naciones, dijo el embajador Alexánder Písarev. La iniciativa también contó con el apoyo de la Fundación Benéfica “Diálogo de las Culturas–Mundo Unido”.

El diplomático ruso recordó los dos hitos fundacionales de la era espacial: el lanzamiento del primer satélite artificial, el Sputnik 1, en octubre de 1957, y el vuelo orbital de Gagarin el 12 de abril de 1961.

“Hoy, las personas viven y trabajan en el espacio, y las tecnologías espaciales se han convertido en una parte inseparable de nuestra vida cotidiana”, afirmó durante el acto celebrado ayer en la Costanera norte de la capital paraguaya. También, subrayó el legado de aquel pionero viaje.

Monolito de José Asunción Flores en Moscú

Miembros del cuerpo diplomático acreditado ante el Gobierno paraguayo asistieron a la ceremonia de inauguración del monolito con el que se busca tejer un puente de reciprocidad cultural.

El embajador Písarev destacó que en mayo de 2025, con apoyo de la embajada paraguaya en Moscú, se erigió en la capital rusa un monumento al compositor José Asunción Flores, creador de la guaranía, género declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO.

“Este monumento (a Yuri Gagarin se convirtió en un símbolo del reconocimiento del aporte de Paraguay a la cultura mundial. Hoy realizamos un gesto recíproco”, expresó.

La inauguración se realizó a tres meses de que el mundo celebre el 65º aniversario del vuelo de Gagarin, de la fecha proclamada por la ONU como Día Internacional de la Cosmonáutica, el 12 de abril, señala el reporte de la representación rusa en Asunción.