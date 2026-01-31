Se desarrolló con total éxito la XXV Edición del Festival Internacional del Batiburrillo, Siriki y Chorizo Sanjuanino

La Plaza Boquerón de San Juan Bautista, Misiones, volvió a ser el epicentro del tradicional festival gastronómico más importante de la zona: el Festival Nacional e Internacional del Batiburrillo, Siriki y Chorizo Sanjuanino. Miles de personas, provenientes de distintos puntos del país y del extranjero, participaron y disfrutaron del evento.

Los asistentes pudieron degustar los platos típicos del festival. Entre ellos, el batiburrillo, preparado actualmente con vísceras de vaca, especias y picante; el chorizo sanjuanino, un embutido casero de carne vacuna y porcina y la bebida típica siriki, que combina lima sutil, soda, caña blanca y abundante hielo.

Durante la primera noche, el escenario recibió a varios grupos artísticos locales. Se presentaron el Grupo Folclórico Alma, Tierra y Tradición, el Grupo Folclórico Guyra Campana y la Academia de Danza Rocío Alegre.

La música en vivo también animó al público con las actuaciones de Misiones Canta, Grupo Ymaguareicha, Anga Purahei, Grupo Águila y Ricky Paredes.

El sábado 31 continuaron las actividades con la segunda jornada de la Feria Mangoré de emprendedores, en la Plaza Mariscal Estigarribia, que incluyó un show en vivo de La Retrobands.

El evento central del XXV Festival Internacional del Batiburrillo, Siriki y Chorizo Sanjuanino comenzó a las 21:00 nuevamente en la Plaza Boquerón. La apertura estuvo a cargo del Ballet Folclórico de la Coopersanjuba, el Estudio de Danza Carmen Acosta y el Ballet Folclórico Nitsuga.

Durante la noche se presentaron artistas nacionales e internacionales. Entre ellos, Néstor Damián Girett, Chabely Fretes y Grupo Generación. Desde Argentina llegaron Los Alonsitos, Grupo Irundy y La T y La M. El cierre estará a cargo del grupo local Estilos Band.

Las actividades continuán hoy domingo 1 de febrero en la Granja Achar con una gran fiesta campestre. Los turistas podrán disfrutar de paseos a caballo, senderismo y recorridos en sulky. Además, se realizará la tradicional jineteada.