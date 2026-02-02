Accidentes de tránsito en Cordillera: se registraron más de 200 atenciones médicas en enero

Entre el 1 y el 31 de enero, se registraron 57.840 consultas médicas en los distintos centros de salud del departamento, de las cuales 219 correspondieron a pacientes atendidos por accidentes de tránsito. Estas atenciones incluyen casos de choques entre vehículos, atropellos, caídas de motociclistas, accidentes con bicicletas y otros incidentes viales que requirieron atención inmediata.

Durante los primeros dos días de febrero, el sistema sanitario atendió 914 consultas, de las cuales 7 fueron por accidentes de tránsito, lo que evidencia la continuidad de la labor preventiva y asistencial en el departamento.

El doctor Luis Gómez, director de la Tercera Región Sanitaria de Cordillera, indicó que estas estadísticas permiten fortalecer la planificación de la atención médica y mejorar la respuesta ante emergencias viales.

“Nuestro objetivo es garantizar atención rápida y segura para todas las personas involucradas en accidentes de tránsito, y a la vez trabajar con la comunidad para prevenir estos incidentes que muchas veces pueden ser evitables”, afirmó.

Recomendaciones

El director enfatizó que la prevención es clave y recomendó a los conductores y peatones respetar los límites de velocidad, utilizar cinturones de seguridad, cascos y otros elementos de protección, así como evitar el uso del celular mientras se conduce. También señaló la importancia de supervisar a menores de edad en calles y zonas de recreación, dado que los accidentes viales pueden afectar a personas de todas las edades.

Los datos de la Tercera Región Sanitaria también permiten identificar los tipos de accidentes más frecuentes: caídas de motociclistas, colisiones entre vehículos, atropellos de peatones y accidentes relacionados con bicicletas.

Con esta información, las autoridades sanitarias y de tránsito pueden implementar campañas de concienciación y reforzar la seguridad en rutas y calles del departamento.

El doctor Gómez resaltó que con estas acciones, la Tercera Región Sanitaria de Cordillera reafirma su compromiso de proteger la salud y la vida de los ciudadanos, ofreciendo atención prehospitalaria y hospitalaria de manera oportuna.

Además, busca fomentar el hábito de la prevención vial como herramienta fundamental para reducir la cantidad de accidentes y sus consecuencias en las comunidades.