Falleció el sacerdote jesuita Jesús Montero Tirado

El padre Jesús Montero Tirado fue un influyente sacerdote jesuita y pedagogo que dedicó más de 50 años de su vida a la misión en Paraguay, convirtiéndose en un referente crítico del sistema educativo nacional.

Se estableció en Paraguay a mediados de la década de 1970 y en el 2025 celebró más de seis décadas de ingreso a la Compañía de Jesús.

Tenía el título de doctor en educación y fue un estrecho colaborador de la parroquia Cristo Rey en Asunción.

Mantuvo una presencia constante en medios de comunicación, destacado por sus columnas de opinión en diarios como ABC Color y otros, además de participaciones frecuentes en programas de televisión y radio, especialmente en Radio Cáritas.

El último adiós

El velatorio será en el templo de la Parroquia Cristo Rey (Colón e Ygatimí), desde las 14:30 de este lunes.

El día 3 de febrero se tendrá allí mismo una misa de cuerpo presente a las 10:00 y de ahí partirá para el sepelio en el Cementerio de los Jesuitas, en el Centro de Espiritualidad de Santos Mártires (Limpio, ruta PY03, Km 22,5).

Legado en la educación

Su vida en el país estuvo marcada por su rol como estratega educativo y es recordado por haber tenido una figura clave en la formulación de la Reforma del 94.

En los últimos años fue un fuerte opositor al actual “Plan de Transformación Educativa”, publicando libros donde cuestionaba la eficacia de las políticas estatales y denunciaba que en Paraguay “se enseña, pero no se educa”.