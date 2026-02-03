Día de las Mujeres Científicas: MuCi ofrece acceso gratuito a sus espacios

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el Museo de Ciencias (MuCi) invita a celebrar el protagonismo femenino en la construcción del conocimiento con una jornada especial este domingo 8 de febrero, ofreciendo acceso gratuito a sus espacios para mujeres y niñas.

El MuCi está ubicado en el Complejo Textilia, sobre la avenida Gral. Santos N°1030. La mencionada fecha estará habilitado de 14:00 a 20:00.

Se desarrollarán actividades en sus espacios TatakuaLab y planetario San Cosmos, proponiendo nuevas formas de conectar con la ciencia a través del encuentro, el diálogo y la inspiración, indican.

La jornada busca visibilizar el rol de las mujeres y niñas en la ciencia y abrir conversaciones que despierten vocaciones desde edades tempranas.

La propuesta invita a conocer las historias de científicas de la actualidad para aprender de sus trayectorias y acercarse al mundo de quienes lideran investigaciones hoy.

En el primer turno, de 14:00 a 17:00, participarán Kattia Areco, Rosa Degen y Mariel Buzarquis. En el segundo turno, de 17:00 a 20:00, compartirán sus experiencias Gabriela Mesquita, Graciela Riera y Estela Ruiz Díaz.

Acceso gratuito

El Planetario San Cosmos ofrecerá acceso gratuito para mujeres y niñas durante toda la jornada, sumando una experiencia inmersiva para descubrir el universo y despertar la curiosidad científica.