MuCi cambia de horario y ofrece varias actividades para el verano

El TatakuaLab y el planetario San Cosmos, ubicados en el complejo Textilia -Gral. Santos 1030, Asunción-, proponen actividades al aire libre, como jardines temáticos, un laboratorio de suelo, la observación de aves y de la luna, además de cuentacuentos, misterios científicos, shows sobre el universo, la muestra ASTRA y mucho más dentro del Museo de Ciencias.

Asimismo, su nuevo horario es de 14:00 a 20:00, de jueves a domingo en todos los espacios, mientras que el San Cosmos contará con una función extra los sábados a las 20:00.

Otro punto a mencionar es que se seguirá ofreciendo la “Hora tranqui” los sábados y domingos, de 14:00 a 15:00, que se trata de un horario adaptado para brindar una experiencia inclusiva a personas con neurodivergencia.

La programación del mes abarca actividades fijas semanales. Todos los jueves, de 15:00 a 17:00 (cada una hora) hay “Misterios científicos” para descubrir a partir de una pregunta que se resuelve en una ronda de debate grupal. Más tarde, de 18:00 a 20:00, es hora de los Cuentacuentos para compartir historias fascinantes de la naturaleza, la ciencia y las maravillas del universo.

Actividades en el MuCi

Los viernes prosiguen los Experiviernes, de 16:00 a 20:00 (cada una hora), para explorar la ciencia que está detrás de lo cotidiano y descubrir lo extraordinario.

El Sábado porã, por su parte, va a contar con Tereré y Naturaleza. De 18:30 a 19:30, los sábados 17, 24 y 31 de enero, la propuesta es disfrutar de una tarde al aire libre para explorar y observar aves en su hábitat.

Domingo bichero, de 14:00 a 19:00, se prepara los domingos 11, 18 y 25 de enero. Estos días son para conocer la colección de insectos vivos que habitan el TatakuaLab y enterarse de sus secretos.

Todas estas actividades semanales pueden combinarse con una visita a ASTRA, la gran muestra interactiva del TatakuaLab para descubrir los misterios del cosmos a través de distintas estaciones dedicadas a la astronomía, pensadas para toda la familia.

En verano el Club Jardinero Po Prendé tampoco para. Esta nueva propuesta educativa y de prototipado de jardines temáticos en la placita de San Cosmos brinda una experiencia sensorial que conecta al público con la esencia de la naturaleza. Las reuniones son el 17, 24 y 31 de enero, de 15:00 a 18:00.

Una novedad del mes son los Experimentos en calma, que invitan a realizar experimentos para aprender ciencia de manera divertida en un ambiente relajado y tranquilo. Está especialmente recomendado para personas neurodivergentes, con cupos limitados. La cita es el sábado 17 de enero, a las 14:00.

El universo en crochet es otra de las originales propuestas fijada para el viernes 23 de enero, de 18:00 a 20:00. Niños y niñas a partir de los 12 años pueden sumergirse en el mundo del crochet para crear dijes tejidos a mano inspirados en la astronomía: estrellas, planetas, lunas, constelaciones y más.

Para finalizar, el viernes 30 de enero, la propuesta es conocer la ciencia detrás del suelo: el pH, los nutrientes y la importancia de la textura y su composición. De 17:00 a 18:00, el público podrá inscribirse para ser parte del Laboratorio de suelo. Para conocer más detalles de las actividades, el contenido y las entradas de los espacios del MuCi, uno puede visitar muci.org.

