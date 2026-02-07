Otro incendio de gran magnitud: un local comercial arde en fuego sobre Eusebio Ayala

Un local que se encontraría entre los edificios de la Cooperativa Medalla Milagrosa y el de la Dirección General de Registros Públicos, sobre la avenida Eusebio Ayala arde en llamas desde alrededor de las 20:00 de este sábado.
Los primeros datos proporcionados por los bomberos voluntarios indica que el fuego se propaga rápidamente y que el incendio es considerado de gran magnitud. Aún no se dio a conocer de qué local comercial se trata.
El humo ya se apoderó de la zona, que se encuentra a metros del mencionado centro comercial.
Noticia en desarrollo.
