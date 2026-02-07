Nacionales
07 de febrero de 2026 - 20:46

Otro incendio de gran magnitud: un local comercial arde en fuego sobre Eusebio Ayala

Bomberos voluntarios de Asunción reportan un incendio de gran magnitud sobre la avenida Eusebio Ayala y Capitán Román García, en el kilómetro cinco, a metros del Shopping Multiplaza.

Por ABC Color

Un local que se encontraría entre los edificios de la Cooperativa Medalla Milagrosa y el de la Dirección General de Registros Públicos, sobre la avenida Eusebio Ayala arde en llamas desde alrededor de las 20:00 de este sábado.

Los primeros datos proporcionados por los bomberos voluntarios indica que el fuego se propaga rápidamente y que el incendio es considerado de gran magnitud. Aún no se dio a conocer de qué local comercial se trata.

El humo ya se apoderó de la zona, que se encuentra a metros del mencionado centro comercial.

Noticia en desarrollo.

