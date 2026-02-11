Jubilación parlamentaria “nunca debió nacer”, dice titular de Caja Mutual

Ángel Devaca Pavón, presidente del Consejo de Administración de la Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay, cuestionó el modelo de la Caja Fiscal y consideró que el sistema de reparto “no es una solución sostenible a largo plazo”.

En entrevista con ABC, el dirigente afirmó que en Paraguay existe una “excesiva atomización” de cajas jubilatorias en el sector público y señaló que la mayoría son deficitarias. “Esto requiere una cirugía mayor. El sistema fue diseñado cuando la expectativa de vida era mucho menor. Hoy ya no aguanta”, expresó.

Devaca consideró que la edad adecuada para jubilarse debería ubicarse entre los 63 y 65 años, a fin de garantizar mayor sostenibilidad financiera. “Si todos se jubilaran a esa edad, cualquier caja funcionaría mejor por mucho más tiempo”, afirmó.

En contraste con el sistema público, explicó que la Caja Mutual opera bajo un esquema de capitalización individual. Cada afiliado aporta un monto mensual que se acumula junto con las utilidades generadas por la entidad. El fondo es de propiedad exclusiva del aportante y puede ser retirado en cuotas o en un solo pago al cumplir 55 años.

La entidad cuenta con 53.000 afiliados al cierre de 2025. Según Devaca, el activo crece en promedio 10.000 millones de guaraníes por mes y su rentabilidad anual supera a la de siete bancos del mercado local.

El presidente explicó que el aporte mínimo es de 140.000 guaraníes mensuales para mayores de 21 años, aunque no existe un límite máximo de contribución. También destacó que el afiliado puede designar herederos y que el 100 % de las utilidades se capitaliza en su cuenta individual.

“Nunca debió nacer la Caja Parlamentaria”

Devaca fue especialmente crítico con la caja parlamentaria, a la que calificó como inviable desde el punto de vista económico. “No tiene un universo poblacional capaz de sostenerse en el tiempo. Nunca debió nacer”, afirmó.

También defendió el principio de universalidad en materia jubilatoria y planteó que todos los sectores deberían regirse por reglas similares para garantizar equidad y sostenibilidad.