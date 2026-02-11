Caja fiscal: desde el principio debió ser objeto de discusión, afirma diputado

Jorge Ávalos Mariño, diputado del PLRA, afirma que la idea de reformar la Caja Fiscal es una iniciativa que necesita un debate técnico y, con la decisión de postergar su tratamiento por parte del Senado, “se vuelve al principio”, es decir, se seguirá la hoja de ruta establecida por la Comisión Permanente de trabajar en una mesa técnica con todos los sectores afectados.

A decir del parlamentario liberal, la idea era que el debate se desarrolle una vez iniciado el periodo parlamentario y con la mirada de todas las comisiones. No quiso opinar si fue una reculada del oficialismo ante la presión de los gremios, pero recalcó que con la decisión de los senadores quedó demostrado que se necesita una mayor discusión.

La Cámara de Senadores decidió postergar el estudio de las reformas solicitadas por el Ejecutivo luego de una serie de reuniones con los sectores disconformes, entre ellos el de los docentes que amenazaban incluso con no iniciar las clases. De esta manera, la discusión se traslada a marzo y la aprobación de la normativa estará sujeta a modificaciones.

Continuidad del presidente de IPS, un tema pendiente

Otro de los temas consultados al diputado liberal fue la continuidad del presidente de IPS, Jorge Brítez, al frente de la previsional con respaldo de Santiago Peña. Al respecto, Ávalos Mariño dijo que es necesario convocarlo y escuchar las explicaciones que tiene frente a los serios cuestionamientos a su gestión. Brítez se suma a otros integrantes del gabinete de Peña que son blanco de críticas; no obstante, el legislador prefirió ser cauto al señalar que es potestad del presidente mantener o no a estas personas en sus funciones.

