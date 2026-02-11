La Caja Fiscal del sistema educativo público “es perverso e insostenible”, según economista

La postergación del tratamiento en la Cámara de Senadores de la reforma de la Caja Fiscal, con media sanción de la Cámara de Diputados, continúa generando cuestionamientos en distintos sectores.

El economista Sergio Britos se refirió específicamente a la Caja Fiscal del sistema educativo nacional público, al que calificó de “perversa e insostenible, para una casta privilegiada, con insuficiente formación y politizada al extremo”.

Britos agregó que los docentes que se jubilan temprano, salvo casos excepcionales, buscan otras fuentes de ingreso, como trabajar en el sistema privado o emprender actividades adicionales, hasta alcanzar la edad habitual de jubilación en el IPS. “Sinceramente, nadie quiere jubilarse temprano. Esto se traduce en beneficios adicionales para quienes acceden a este sistema”, manifestó.

Lea más: Reforma de la caja fiscal: Senado posterga su estudio

Pasivos jubilatorios seguirán creciendo

El especialista advirtió que, debido al aumento en la esperanza de vida, los pasivos jubilatorios continuarán creciendo, lo que hace que el esquema sea insostenible a largo plazo. “El privilegio debería terminar con una edad de jubilación de 65 años”, afirmó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Britos también criticó el nivel salarial y las condiciones laborales de los docentes. Indicó que en los últimos 10 años, los educadores han registrado un incremento de 134% en su salario, con jornadas de 4,5 horas diarias y tres meses de vacaciones pagadas. Además, aproximadamente 38.000 docentes con dos turnos perciben unos 7.905.358 guaraníes, lo que representa un 42% del sector en esa modalidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Caja Fiscal: esta es la postura de los docentes tras postergación del Senado

Finalmente, cuestionó la formación de los docentes, que requiere solo tres años de educación formal en institutos docentes de dudosa procedencia, lo que, según Britos, contribuye a la perpetuación de los problemas en el sistema educativo público. “Esto hace que se perpetúen los vicios en el sistema educativo público nacional”, concluyó.