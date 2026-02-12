Conexión Moscú: Exintendente de Belén afronta juicio por supuesto narcotráfico

El juicio oral y público por narcotráfico en la causa abierta a partir de la Operación Conexión Moscú tiene como acusados al exintendente colorado de Belén, Concepción, Víctor Sanabria Oporto y a Adelio Fretes García. Ambos están acusados por tráfico internacional, tenencia sin autorización, asociación criminal y comercialización de sustancias estupefacientes.

Este juicio está cargo del Tribunal de Sentencia presidido por Pablino Barreto e integrado por Inés Galarza y Juan Dávalos. La acusación está a cargo del fiscal Andrés Arriola, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico.

La defensa del político colorado planteó la extinción de la causa con el argumento de que la investigación prosiguió mientras estaba en rebeldía, pero este incidente no prosperó.

Fiscal se ratificó en acusación por narcotráfico y otros delitos

En sus alegatos iniciales, el fiscal Arriola sostuvo que Sanabria Oporto habría colaborado con un grupo de traficantes de drogas para el envío de 653 kilos de cocaína que debían llegar a Rusia.

Sin embargo, el cargamento que iba entre cortes de carne vacuna fue interceptado en un puerto de Montevideo, Uruguay el 21 de noviembre de 2022.

La Operación se denominó “Conexión Moscú”, debido a que el cargamento que salió de Paraguay tenía como destino final San Petersburgo, Rusia.

“Se le atribuye a Victor Ramón Sanabria Oporto, formar parte de una organización criminal dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes, realizar actividades tendientes para remitir al extranjero, específicamente cocaína, conseguir los trabajos de transporte de cargas lícitas, proveer la logística necesaria como ser el medio de transporte y el lugar de contaminación de cargas, conjuntamente con Adelio Fretes García y Cándido Javier Fretes (prófugo)”, refiere la acusación fiscal.

La acusación precisa que la empresa transportadora que intervino en esta operación fue la firma “LC Las Camelias Group Logistica”, propiedad del acusado Victor Ramón Sanabria Oporto y a su vez, el mencionado contenedor fue transportado con el camión, con matrícula BXT 613 y semirremolque con matrícula CBU 854, propiedad del acusado Adelio Fretes García.

“Posteriormente, la contaminación del contenedor ocurrió en fecha 29 de setiembre del 2022 en un depósito alquilado por el co-acusado Victor Sanabria, ubicado en la ciudad de Emboscada” sostiene la Fiscalía.

La versión que Víctor Sanabria Oporto dio al Tribunal

En su declaración indagatoria, Sanabria Oporto dijo ante el Tribunal que nada sabía de los hechos que se le acusan y hasta dijo desconocer a los responsables del inmueble donde se cargó la droga, que él alquiló.

Sanabria Oporto fue detenido el 2 de abril de 2024 en Ciudad del Este luego de permanecer prófugo de la justicia por más de 1 año. Indagado al respecto, el político dijo que desconocía la existencia del proceso en su contra, a lo que el fiscal recordó que en su casa se encontró una copia de la carpeta fiscal del caso.

Víctor Sanabria Oporto fue intendente de Belén en el periodo 2015-2021 y era precandidato a la Junta Departamental de Concepción por el movimiento Fuerza Republicana de la ANR, que tenía como candidato a presidente a Arnoldo Wiens en las elecciones internas pasadas.

Este juicio prosigue el próximo martes 17, con declaraciones testificales.